Xbox начала возвращать деньги за Red Dead Redemption после проблем с обновлением

В начале декабря Rockstar Games выпустила улучшенную версию культовой игры Red Dead Redemption для консолей Xbox Series X/S.

К сожалению, процесс не обошёлся без трудностей — владельцы оригинальной цифровой версии с Xbox 360 почти сразу же сообщили о проблемах с доступом к бесплатному обновлению. Из-за путаницы и страха потерять возможность играть многие пользователи решили повторно приобрести новую версию игры, хотя теоретически они должны были получить её бесплатно по своей существующей лицензии.

Microsoft решила поступить справедливо по отношению к своим клиентам и не игнорировать ситуацию. Компания начала процесс автоматического возврата средств тем, кто произвёл переплату во время технических неполадок в декабре. Игроки начали получать официальные уведомления о возврате средств на свои счета.

Реакция сообщества неоднозначна – некоторые видят в этом отличный жест со стороны компании, в то время как другие просто считают это очевидной обязанностью исправить ошибку. Однако такая инициативность не является стандартом в индустрии видеоигр, что ставит Microsoft в выгодное положение по сравнению с конкурентами.