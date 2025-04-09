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Red Dead Redemption 18.05.2010
Экшен, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
8.9 3 129 оценок

Звезда сериала "Уэнсдей" хотела бы сняться в экранизациях Portal и Red Dead Redemption

butcher69 butcher69

Звезда «Minecraft в кино» и сериала «Уэнсдей» Эмма Майерс призналась, что хотела бы продолжить участие в киноадаптациях видеоигр. В интервью Digital Spy актриса рассказала, что особенно мечтает сняться в фильмах по мотивам Red Dead Redemption и Portal.

«Сериал по The Last of Us получился крутым, так что экранизация Red Dead могла бы быть отличной. Portal тоже подойдёт — можно сделать классное анимационное шоу. Просто дайте мне любую роль, я согласна даже на второстепенного персонажа!» — поделилась актриса.

Майерс не скрывает свою любовь к видеоиграм. Она уже рассказывала о своём увлечении Animal Crossing и The Legend of Zelda. Учитывая успех «Minecraft в кино», собравшего свыше 300 миллионов долларов за первый уикенд, её мечты вполне могут сбыться — Warner Bros. уже обсуждает сиквел.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
agula98
Сериал по The Last of Us получился крутым

Дальше не читал, что-то в последние время все голливудские звёзды резко стали любителями видеоигр

5
Sivispacempb

Денежки приносит и популярность тоже , сложно их винить в том что они хотят заработать , другое дело что качество проектов зачастую ну такое себе .

2
Искусственный интеллeкт

с её внешностью - ей подошли бы фильмы для взрослых 😋

3
Пользователь ВКонтакте

"звезда" там вроде латинка, а не вот эта // Александр Ковалёв

1
Пользователь ВКонтакте

Да и латинка там чисто по квоте. // Константин Шрейдер

1
itzendixog

Она конечно милашка, но кого она могла бы играть в таком сериале не понятно.

1
Антон Смирнов1

Ну в портал она бы смотрелась неплохо)

1