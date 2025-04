Звезда сериала "Уэнсдей" хотела бы сняться в экранизациях Portal и Red Dead Redemption

Звезда «Minecraft в кино» и сериала «Уэнсдей» Эмма Майерс призналась, что хотела бы продолжить участие в киноадаптациях видеоигр. В интервью Digital Spy актриса рассказала, что особенно мечтает сняться в фильмах по мотивам Red Dead Redemption и Portal.

«Сериал по The Last of Us получился крутым, так что экранизация Red Dead могла бы быть отличной. Portal тоже подойдёт — можно сделать классное анимационное шоу. Просто дайте мне любую роль, я согласна даже на второстепенного персонажа!» — поделилась актриса.

Майерс не скрывает свою любовь к видеоиграм. Она уже рассказывала о своём увлечении Animal Crossing и The Legend of Zelda. Учитывая успех «Minecraft в кино», собравшего свыше 300 миллионов долларов за первый уикенд, её мечты вполне могут сбыться — Warner Bros. уже обсуждает сиквел.