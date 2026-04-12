Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.4 14 551 оценка

80 000 человек издания GameRant выбрали ТОП-10 лучших игр всех времен - 1 место занял Red Dead Redemption 2

Около 80 тысяч голосов определили десятку величайших видеоигр в истории по версии аудитории портала GameRant. Рейтинг, который продолжает обновляться в реальном времени, возглавил вестерн Red Dead Redemption 2, оставив позади такие легенды, как Skyrim, Elden Ring и The Witcher 3.

Сотрудники GameRant запустили специальный опрос "Какая игра лучше?", в котором случайным образом сталкиваются друг с другом два признанных хита. На момент написания статьи было обработано почти 80000 голосов. Организаторы подчеркивают, что список динамичен: позиции могут меняться каждый день, а некоторые проекты и вовсе вылетают из десятки под натиском новых фаворитов.

Топ-10 лучших игр всех времен по версии читателей GameRant:

Самой примечательной игрой в списке является Cyberpunk 2077: игра, провалившая релиз в 2020 году, спустя годы дополнений и патчей смогла войти в элитный список. Заместитель директора CD Projetk RED Павел Саско выразил благодарность игрокам за то, что обе игры компании вошли в ТОП-10.

IgnobleLorcan

1.Ведьмак 3

2. Рдр 2

3. Одни из нас 2

4. Резидент 4 ремейк

5. Дайс ган

6. Год оф вар Рагнарек

7. Призрак Цусимы

8. Человек паук ремастер

9. Спаржи галактики

10. Бог войны 4

11. Одни из нас

12. Киберпук

13. Сталкер 2

14. Лайс оф пи

15. Вуконг

16. Тени Лары Крофт

17. Дайн лайт 2

178. Метро Исход

19. Фар край 3-5

20. Резидент 2 ремейк, деревня

JackBV

ох уж эти ТОПы

Заметьте , тут нет ни Марио, ни Соника или Зельды с Паккманом , то есть легендарных героев , это значит что голосование не объективное , ибо брали только современные игрульки , что в корень не подходит для выражения "В истории"

Batman: Arkham Knight к примеру кратно лучше чем Batman: Arkham City который тут указан . RE4 хуже чем RE2 и это факт . God of War аж две части , хорошая игра но не величайшая .

Голосование хомяков . На первом месте должен быть Тетрис .

K0t Felix

Элда лучше ватмана и возьмака? Ой блэт

ant 36436
Топ-10 лучших игр всех времен

Все времена это последние 10-15 лет ? 😁 Ничего против них не имею, но это обычный топ хайповых игр.

Aranhaid

список от балды составлен какой то

