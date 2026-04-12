80 000 человек издания GameRant выбрали ТОП-10 лучших игр всех времен - 1 место занял Red Dead Redemption 2

Около 80 тысяч голосов определили десятку величайших видеоигр в истории по версии аудитории портала GameRant. Рейтинг, который продолжает обновляться в реальном времени, возглавил вестерн Red Dead Redemption 2, оставив позади такие легенды, как Skyrim, Elden Ring и The Witcher 3.
Сотрудники GameRant запустили специальный опрос "Какая игра лучше?", в котором случайным образом сталкиваются друг с другом два признанных хита. На момент написания статьи было обработано почти 80000 голосов. Организаторы подчеркивают, что список динамичен: позиции могут меняться каждый день, а некоторые проекты и вовсе вылетают из десятки под натиском новых фаворитов.
Топ-10 лучших игр всех времен по версии читателей GameRant:
Самой примечательной игрой в списке является Cyberpunk 2077: игра, провалившая релиз в 2020 году, спустя годы дополнений и патчей смогла войти в элитный список. Заместитель директора CD Projetk RED Павел Саско выразил благодарность игрокам за то, что обе игры компании вошли в ТОП-10.
1.Ведьмак 3
2. Рдр 2
3. Одни из нас 2
4. Резидент 4 ремейк
5. Дайс ган
6. Год оф вар Рагнарек
7. Призрак Цусимы
8. Человек паук ремастер
9. Спаржи галактики
10. Бог войны 4
11. Одни из нас
12. Киберпук
13. Сталкер 2
14. Лайс оф пи
15. Вуконг
16. Тени Лары Крофт
17. Дайн лайт 2
178. Метро Исход
19. Фар край 3-5
20. Резидент 2 ремейк, деревня
ох уж эти ТОПы
Заметьте , тут нет ни Марио, ни Соника или Зельды с Паккманом , то есть легендарных героев , это значит что голосование не объективное , ибо брали только современные игрульки , что в корень не подходит для выражения "В истории"
Batman: Arkham Knight к примеру кратно лучше чем Batman: Arkham City который тут указан . RE4 хуже чем RE2 и это факт . God of War аж две части , хорошая игра но не величайшая .
Голосование хомяков . На первом месте должен быть Тетрис .
Элда лучше ватмана и возьмака? Ой блэт
Все времена это последние 10-15 лет ? 😁 Ничего против них не имею, но это обычный топ хайповых игр.
список от балды составлен какой то