80 000 человек издания GameRant выбрали ТОП-10 лучших игр всех времен - 1 место занял Red Dead Redemption 2

Около 80 тысяч голосов определили десятку величайших видеоигр в истории по версии аудитории портала GameRant. Рейтинг, который продолжает обновляться в реальном времени, возглавил вестерн Red Dead Redemption 2, оставив позади такие легенды, как Skyrim, Elden Ring и The Witcher 3.

Сотрудники GameRant запустили специальный опрос "Какая игра лучше?", в котором случайным образом сталкиваются друг с другом два признанных хита. На момент написания статьи было обработано почти 80000 голосов. Организаторы подчеркивают, что список динамичен: позиции могут меняться каждый день, а некоторые проекты и вовсе вылетают из десятки под натиском новых фаворитов.

Топ-10 лучших игр всех времен по версии читателей GameRant:

Самой примечательной игрой в списке является Cyberpunk 2077: игра, провалившая релиз в 2020 году, спустя годы дополнений и патчей смогла войти в элитный список. Заместитель директора CD Projetk RED Павел Саско выразил благодарность игрокам за то, что обе игры компании вошли в ТОП-10.