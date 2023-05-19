Актер, исполнивший роль Джона Марстона, поделился своими мыслями о возможной Red Dead Redemption 3 ©

Red Dead Redemption 2 - игра, которую хвалят за прекрасный сюжет, большой, детально проработанный мир, очень приятный игровой процесс и, конечно же, запоминающиеся персонажи. Актер Роб Витофф, озвучивавший Джона Марстона в RDR и RDR2, дал интервью, в котором рассказал о своих мыслях о возможной Red Dead Redemption 3.

Автор, который выступает на YouTube под псевдонимом Sackchief и регулярно публикует видеоролики о видеоиграх, провел длительное интервью продолжительностью более часа с актером. В какой-то момент гостя спросили, каким, по его мнению, будет сеттинг игры, если Rockstar решит сделать Red Dead Redemption 3. Витофф ответил на этот вопрос и поделился другими интересными мыслями.

По его мнению, сюжет мог бы разворачиваться в более поздние времена, когда на дорогах начали появляться автомобили. Однако тогда, как он выразился, это уже не будет вестерн.