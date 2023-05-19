Актер, исполнивший роль Джона Марстона, поделился своими мыслями о возможной Red Dead Redemption 3

Red Dead Redemption 2 - игра, которую хвалят за прекрасный сюжет, большой, детально проработанный мир, очень приятный игровой процесс и, конечно же, запоминающиеся персонажи. Актер Роб Витофф, озвучивавший Джона Марстона в RDR и RDR2, дал интервью, в котором рассказал о своих мыслях о возможной Red Dead Redemption 3.
Автор, который выступает на YouTube под псевдонимом Sackchief и регулярно публикует видеоролики о видеоиграх, провел длительное интервью продолжительностью более часа с актером. В какой-то момент гостя спросили, каким, по его мнению, будет сеттинг игры, если Rockstar решит сделать Red Dead Redemption 3. Витофф ответил на этот вопрос и поделился другими интересными мыслями.
По его мнению, сюжет мог бы разворачиваться в более поздние времена, когда на дорогах начали появляться автомобили. Однако тогда, как он выразился, это уже не будет вестерн.
- Гораздо лучшей идеей, по его мнению, был бы другой приквел, в котором были бы показаны события в Блэкуотер. Актер добавил, что было бы интересно познакомиться с Датчем до того, как Мика встал на его пути. Тогда Rockstar могла бы показать, как главарь банды Ван Дер Линде собрал вокруг себя такую большую группу доверчивых и следующих за ним людей.
- Благодаря отлично прописанным персонажам создатели могли бы также представить дальнейшую судьбу Сэди Адлер, Чарльза или Пирсона.
- Витофф не скрывал, что ему бы очень хотелось еще раз поработать с Rockstar. В интервью он сказал, что представить постаревшего Джона можно "насколько это возможно", но возникнет проблема, если Rockstar решит сделать еще один приквел. Тогда его персонаж мог бы предстать там совсем юным мальчиком, а самому актеру уже 46 лет, и он не похож на 15-летнего подростка.
Сэди Адлер - отличный вариант, но скорее для DLC. Можно целую драму раскрутить как она где-нить первой сильной и независимой теткой-шерифом станет.
не, приквел приквела это уже чуханина. зачем нам эти события в блэкуотер? опять знать сначала игры каким будет конец. а Датч и Мика унылые, примитивные, клишированные и безпонтовые персонажи.
скорее третья может быть про сына гг из 1й части
Так в эпилоге уже 14й год. Это будет не вестерн, а гэнгста щит.
Думаю хорошими персонажами стали бы Мак или Дейви Кэлландеры,которые погибли в Блекуоэтере. Их везде описывали ,как кровожадных и жесткоих братьев. К тому же если делать приквел к рдр 2,то мы окунаемся во время беззакония.