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Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.4 14 783 оценки

Актер Kingdom Come: Deliverance 2 мечтает попасть в Red Dead Redemption 3 и обратился к Rockstar

IKarasik IKarasik

Актер Люк Дэйл, известный по роли Яна Птачека в Kingdom Come: Deliverance и Kingdom Come: Deliverance 2, вновь обратился к Rockstar Games с необычной просьбой. В соцсетях он заявил, что мечтает получить роль ковбоя в будущей части Red Dead Redemption.

«Снова прошу Rockstar Games сделать меня ковбоем», — написал Дэйл, отметив официальный аккаунт студии. Судя по формулировке, это уже не первая подобная попытка привлечь внимание разработчиков.

Хотя Rockstar до сих пор официально не анонсировала Red Dead Redemption 3, публикация быстро привлекла внимание поклонников серии. Многие поддержали актера и начали призывать студию взять его в новый проект. Один из пользователей даже напрямую спросил Rockstar: «Вы уже завершили кастинг для RDR3?»

Не обошлось и без шуток. Один из фанатов поинтересовался у Дэйла, насколько хорошо тот владеет американским акцентом — важным навыком для роли ковбоя. В ответ актер опубликовал GIF с намеком: «О, вы даже не представляете».

Пока будущее Red Dead Redemption остается загадкой. Сейчас Rockstar сосредоточена на подготовке к выходу Grand Theft Auto VI, поэтому о новой игре в вестерн-серии официально ничего не сообщалось.

10
14
Комментарии:  14
Ваш комментарий
Crystal_Aeon

В рдр3 точно будет много геев, так что у него хорошие шансы туда попасть.

11
-zotik-

А кто не желает увековечить себя у рокстар?))

4
ZAUSA
«Снова прошу Rockstar Games сделать меня ковбоем»,

Горбатой горы?

1
War is Hell

С его инглишем там разве что играть английского эмигранта

Wilderness and only me

Всё клянчит!