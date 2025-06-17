Актёры из Red Dead Redemption 2 подтверждают, что скоро будут интересные новости по франшизе

Недавно Роб Витхофф - актёр, озвучивший Джона Марстона во франшизе Red Dead Redemption, сообщил о том, что на этой неделе будут интересные новости о франшизе. Игроки считают, что речь идёт об анонсе некстген-версии Red Dead Redemption 2 для PS5 и Xbox Series X/S:

Пользователи поинтересовались у Роджера Кларка (Артур Морган) и Ношира Далаля (Чарльз Смит) известно ли им что-то об этом. Хоть актёры и не раскрыли подробностей анонса, но они подтвердили, что скоро действительно будут некие новости по RDR, поэтому Витхофф, по всей видимости, не ошибся.

Ждать новостей осталось недолго: ранее Витхофф говорил о том, что новая информация должна появиться до пятницы.