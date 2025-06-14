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Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.4 12 899 оценок

Анонс некстген-версии Red Dead Redemption 2 может состояться уже на следующей неделе

IKarasik IKarasik

Фанатов культовой серии Red Dead Redemption ждут неожиданные новости уже на следующей неделе. Об этом рассказал Роб Витхофф — актёр, озвучивший Джона Марстона, во время недавнего стрима, посвящённого игре. Хотя точных подробностей он раскрывать не стал, его заявление моментально породило волну слухов и обсуждений в сообществе.

Многие поклонники полагают, что речь может идти об анонсе некстген-версии Red Dead Redemption 2 для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Напомним, игра вышла ещё в 2018 году и до сих пор официально не получила полноценной версии с улучшениями для современных платформ, несмотря на постоянные просьбы фанатов.

Надёжный инсайдер подтверждает, что Red Dead Redemption 2 получит некст-ген обновление и порт на Switch 2

По словам Витхоффа, новая информация должна появиться уже на следующей неделе, до пятницы. Возможно, Rockstar наконец готовит анонс, которого так давно ждёт игровое сообщество. Остаётся только дождаться официального подтверждения.

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30
Комментарии: 30
Ваш комментарий
Mranabiz

Хз зачем там некстген версия. Игра и так выглядит отлично, тем более поддерживает все новые технологии апскейла

11
MaidenlyUngus

ну что бы продавать диск с надписью PS5

4
MadPyramus

Лучше пускай разрабы перепродают игры, чем всякий мусор внутреигровых магазинов, типа лутбоксов, скинчиков, и баттл пассов.

5
жифорсник

генератора кадров нет

vertehwost

Ох и плохая тенденция пошла, перепродавать игры 17, 18,19 года в которых лучше с нынешними технологиями ничего не сделать, в графике стагнация, что они в ней улучшить собрались то?

10
ArexSOnk

Так на консолях до сих пор версия для прошлого поколения (PS4 - XBox One). Там есть куда улучшать и стремиться к качеству ПК версии (она выглядит намного лучше).

1
Пользователь ВКонтакте

какая некстген версия?!?!?! игра всё ещё не идёт на ультра даже в 2К например на RTX 4070. жрёт как не в себя, но красивая // Александр Чацкий

2
Dark1994

На 4070супер в нативе на ультрах 70фпс выдаёт.

borsic

Ну я думаю пора сталлер бладе ремастер делать, а то уже неделя прошла.

2
Саша Борцов

мда, стало прибыльнее перепродавать игры AAA класса нежели делать новые. И пипл так сказать хавает, на безрыбье и рак рыба. :)

2
StrelitziaReg

ага , так же как я ждал НекстГенВерсию МиднайтКлаб Л.А на PS4/XOne

kotasha

Можешь не ждать серия умерла.

2
Пользователь ВКонтакте

Халявно не дадут?) // Андрей Николаевич

Lelik_mc_kawai

Это кантора пидарасов, они халявно ни чего не дают!

6
Пользователь ВКонтакте

Конечно нет, отбить затраты на ГТА 6 же надо // Петр Ремизов

Пользователь ВКонтакте

Очень вряд-ли, скорее всего придётся платить по новой, как с пятой ГТА🤔 // Алик Ахмаметьев

1
MаnGo

ХАХАХА бедные сосальщики...

Миханик Шестеренкин

бедные только нищеброды.

Никита Дроздоvv

Ясно!

kazak119

нахера она нужна на пс5 когда на ПК уже пройдена вдоль и поперек

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