Анонс некстген-версии Red Dead Redemption 2 может состояться уже на следующей неделе

Фанатов культовой серии Red Dead Redemption ждут неожиданные новости уже на следующей неделе. Об этом рассказал Роб Витхофф — актёр, озвучивший Джона Марстона, во время недавнего стрима, посвящённого игре. Хотя точных подробностей он раскрывать не стал, его заявление моментально породило волну слухов и обсуждений в сообществе.

Многие поклонники полагают, что речь может идти об анонсе некстген-версии Red Dead Redemption 2 для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Напомним, игра вышла ещё в 2018 году и до сих пор официально не получила полноценной версии с улучшениями для современных платформ, несмотря на постоянные просьбы фанатов.

По словам Витхоффа, новая информация должна появиться уже на следующей неделе, до пятницы. Возможно, Rockstar наконец готовит анонс, которого так давно ждёт игровое сообщество. Остаётся только дождаться официального подтверждения.