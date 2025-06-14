Анонс некстген-версии Red Dead Redemption 2 может состояться уже на следующей неделе

Фанатов культовой серии Red Dead Redemption ждут неожиданные новости уже на следующей неделе. Об этом рассказал Роб Витхофф — актёр, озвучивший Джона Марстона, во время недавнего стрима, посвящённого игре. Хотя точных подробностей он раскрывать не стал, его заявление моментально породило волну слухов и обсуждений в сообществе.
Многие поклонники полагают, что речь может идти об анонсе некстген-версии Red Dead Redemption 2 для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Напомним, игра вышла ещё в 2018 году и до сих пор официально не получила полноценной версии с улучшениями для современных платформ, несмотря на постоянные просьбы фанатов.
По словам Витхоффа, новая информация должна появиться уже на следующей неделе, до пятницы. Возможно, Rockstar наконец готовит анонс, которого так давно ждёт игровое сообщество. Остаётся только дождаться официального подтверждения.
Хз зачем там некстген версия. Игра и так выглядит отлично, тем более поддерживает все новые технологии апскейла
ну что бы продавать диск с надписью PS5
Лучше пускай разрабы перепродают игры, чем всякий мусор внутреигровых магазинов, типа лутбоксов, скинчиков, и баттл пассов.
генератора кадров нет
Ох и плохая тенденция пошла, перепродавать игры 17, 18,19 года в которых лучше с нынешними технологиями ничего не сделать, в графике стагнация, что они в ней улучшить собрались то?
Так на консолях до сих пор версия для прошлого поколения (PS4 - XBox One). Там есть куда улучшать и стремиться к качеству ПК версии (она выглядит намного лучше).
какая некстген версия?!?!?! игра всё ещё не идёт на ультра даже в 2К например на RTX 4070. жрёт как не в себя, но красивая // Александр Чацкий
На 4070супер в нативе на ультрах 70фпс выдаёт.
Ну я думаю пора сталлер бладе ремастер делать, а то уже неделя прошла.
мда, стало прибыльнее перепродавать игры AAA класса нежели делать новые. И пипл так сказать хавает, на безрыбье и рак рыба. :)
ага , так же как я ждал НекстГенВерсию МиднайтКлаб Л.А на PS4/XOne
Можешь не ждать серия умерла.
Халявно не дадут?) // Андрей Николаевич
Это кантора пидарасов, они халявно ни чего не дают!
Конечно нет, отбить затраты на ГТА 6 же надо // Петр Ремизов
Очень вряд-ли, скорее всего придётся платить по новой, как с пятой ГТА🤔 // Алик Ахмаметьев
ХАХАХА бедные сосальщики...
бедные только нищеброды.
Ясно!
нахера она нужна на пс5 когда на ПК уже пройдена вдоль и поперек