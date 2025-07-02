Baldur's Gate 3 и Red Dead Redemption 2 вернулись в чарт продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период 24 июня по 2 июля 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.
Портативный компьютер Steam Deck уверенно занял первую строчку в продажах, демонстрируя популярность среди геймеров. На втором месте — кооперативный симулятор скалолазания PEAK, который продал более двух миллионов копий всего за девять дней после релиза. Тройку лидеров замыкает Cyberpunk 2077, которая резко подскочила в чартах, поднявшись более чем на 70 позиций благодаря скидке в 65% в рамках летней распродажи.
В пятерку вошли также хиты Elden Ring и Dead by Daylight, доступные сейчас по сниженным ценам. На шестом месте расположилась Clair Obscur: Expedition 33, за ней следуют многопользовательский выживач Dune: Awakening и футбольная аркада Rematch от создателей Sifu. В десятку также вернулись Baldur’s Gate 3 и Red Dead Redemption 2.
- Steam Deck
- PEAK
- Cyberpunk 2077
- Elden Ring
- Dead by Daylight
- Clair Obscur: Expedition 33
- Dune: Awakening
- Rematch
- Baldur's Gate 3
- Red Dead Redemption 2
любит наш народ, всякое г-о
рэйджбайт - 0/10
Убрать дбд со стимдеком и получим нормальный топ-10
RDR2,ER,Cyber просто отличные игры со своими минусами разумеется.Балда тоже шикарная,играю сейчас с огромным удовольствием,но какая же она бывает местами душная и сложная.Держать такое мега огромное количество информации в голове по механикам игры,персонажам просто не представляется мне возможным.Имхо конечно.Постоянно что то да вылетает из памяти.Минут 50 безуспешно пытался выбраться из лагеря гоблинов без лишнего шума,без боя,а потом вспомнил,что можно просто телепортнуться в любое удобное место.) Ну думаю со временем всё нормально будет.
ЗЫ.И как же я ненавижу мины в этой игре))
А шо мины? Не успеваешь обнаружить?
пик - заслуженно занял своё место.