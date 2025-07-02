Baldur's Gate 3 и Red Dead Redemption 2 вернулись в чарт продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период 24 июня по 2 июля 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Портативный компьютер Steam Deck уверенно занял первую строчку в продажах, демонстрируя популярность среди геймеров. На втором месте — кооперативный симулятор скалолазания PEAK, который продал более двух миллионов копий всего за девять дней после релиза. Тройку лидеров замыкает Cyberpunk 2077, которая резко подскочила в чартах, поднявшись более чем на 70 позиций благодаря скидке в 65% в рамках летней распродажи.

В пятерку вошли также хиты Elden Ring и Dead by Daylight, доступные сейчас по сниженным ценам. На шестом месте расположилась Clair Obscur: Expedition 33, за ней следуют многопользовательский выживач Dune: Awakening и футбольная аркада Rematch от создателей Sifu. В десятку также вернулись Baldur’s Gate 3 и Red Dead Redemption 2.