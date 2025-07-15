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Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.4 13 161 оценка

"Бедные люди, как погибли страшно": В социальных сетях путают Red Dead Redemption 2 с кадрами из реальной жизни

Extor Menoger Extor Menoger

В социальных сетях, в частности в TikTok, набирают популярность ролики с кадрами из Red Dead Redemption 2, которые вызывают неожиданную реакцию у части аудитории. Пользователи, незнакомые с современной игровой индустрией, принимают сцены из игры Rockstar за документальную хронику, оставляя под видео обеспокоенные и гневные комментарии.

На многочисленных скриншотах, распространяющихся в сети, можно увидеть, как под видео, где персонажи игры связаны и оставлены на железнодорожных путях, появляются десятки комментариев от людей, искренне верящих в реальность происходящего. Они сочувствуют бедным людям, проклинают бандитов и задаются вопросами, «какая тварь это придумала» и «зачем показывают такое».

Некоторые комментаторы пытаются анализировать ситуацию, предлагая жертвам способы спасения, в то время как другие призывают к цензуре и задаются вопросом, куда смотрят модераторы платформ.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
vladimiruss2025

Шо за выгон, графика компьютерная видна, одежда 17 века, жддорога узкая , любой даже не криминалист скажет.

9
mf_amber

17 век длился с 1 января 1601 года по 31 декабря 1700 года

1
ГАЗ-М20

Это еще они в КС не заходили, там вообще ужас.

6
shhelkun

с dead space скинов надо накидать )

1
Pycckuu_XAKEP

да с февраля 2022, если не раньше, года кадры из игр используются в фабрикации фейков

5
Gords

Очевидно, у них на телефонах ничего толком не разглядеть, вот их межушный нервный узел и дорисовывает картинку, после чего начинает возмущённо кипеть.

4
Brian Alameda

Это все боты пишут в комментариях.

1
hpi

Твамаму, там же видно что это не реальные фотки.

1
h1fter

Надеюсь в конце года будет номинация на звание самого дерьмового автора который в первую очередь ставит цель засрать сайт бессмысленными постами...

1
PatchyTaran
Надеюсь в конце года будет номинация на звание самого дерьмового автора который в первую очередь ставит цель засрать сайт бессмысленными постами...
1
Комментарий удален
Котян Сутоевич

И все обитатели PG без исключения входят в эти 90%.

Антон Радикалушкин

Есть вероятность, что настолько очевидно, что это скриншот , а не фотография и люди просто подыгрывают :)

1
Alex Row

это наглядно характеризует аудиторию тиктока

Пользователь ВКонтакте

классный фейк,хоть бы авы людям дали.....БЕДНЫЕ ФЕЙКИ,НЕ ДАЛИ ХОТЬ КАКУЮ-ТО АВАТАРКУ,АВТОРЫ СВОЛОЧИ!!!!!11111111111 // Оливер Алексеев

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