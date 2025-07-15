"Бедные люди, как погибли страшно": В социальных сетях путают Red Dead Redemption 2 с кадрами из реальной жизни

В социальных сетях, в частности в TikTok, набирают популярность ролики с кадрами из Red Dead Redemption 2, которые вызывают неожиданную реакцию у части аудитории. Пользователи, незнакомые с современной игровой индустрией, принимают сцены из игры Rockstar за документальную хронику, оставляя под видео обеспокоенные и гневные комментарии.
На многочисленных скриншотах, распространяющихся в сети, можно увидеть, как под видео, где персонажи игры связаны и оставлены на железнодорожных путях, появляются десятки комментариев от людей, искренне верящих в реальность происходящего. Они сочувствуют бедным людям, проклинают бандитов и задаются вопросами, «какая тварь это придумала» и «зачем показывают такое».
Некоторые комментаторы пытаются анализировать ситуацию, предлагая жертвам способы спасения, в то время как другие призывают к цензуре и задаются вопросом, куда смотрят модераторы платформ.
Шо за выгон, графика компьютерная видна, одежда 17 века, жддорога узкая , любой даже не криминалист скажет.
17 век длился с 1 января 1601 года по 31 декабря 1700 года
Это еще они в КС не заходили, там вообще ужас.
с dead space скинов надо накидать )
да с февраля 2022, если не раньше, года кадры из игр используются в фабрикации фейков
Очевидно, у них на телефонах ничего толком не разглядеть, вот их межушный нервный узел и дорисовывает картинку, после чего начинает возмущённо кипеть.
Это все боты пишут в комментариях.
Твамаму, там же видно что это не реальные фотки.
Надеюсь в конце года будет номинация на звание самого дерьмового автора который в первую очередь ставит цель засрать сайт бессмысленными постами...
И все обитатели PG без исключения входят в эти 90%.
Есть вероятность, что настолько очевидно, что это скриншот , а не фотография и люди просто подыгрывают :)
это наглядно характеризует аудиторию тиктока
классный фейк,хоть бы авы людям дали.....БЕДНЫЕ ФЕЙКИ,НЕ ДАЛИ ХОТЬ КАКУЮ-ТО АВАТАРКУ,АВТОРЫ СВОЛОЧИ!!!!!11111111111 // Оливер Алексеев