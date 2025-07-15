"Бедные люди, как погибли страшно": В социальных сетях путают Red Dead Redemption 2 с кадрами из реальной жизни

В социальных сетях, в частности в TikTok, набирают популярность ролики с кадрами из Red Dead Redemption 2, которые вызывают неожиданную реакцию у части аудитории. Пользователи, незнакомые с современной игровой индустрией, принимают сцены из игры Rockstar за документальную хронику, оставляя под видео обеспокоенные и гневные комментарии.

На многочисленных скриншотах, распространяющихся в сети, можно увидеть, как под видео, где персонажи игры связаны и оставлены на железнодорожных путях, появляются десятки комментариев от людей, искренне верящих в реальность происходящего. Они сочувствуют бедным людям, проклинают бандитов и задаются вопросами, «какая тварь это придумала» и «зачем показывают такое».

Некоторые комментаторы пытаются анализировать ситуацию, предлагая жертвам способы спасения, в то время как другие призывают к цензуре и задаются вопросом, куда смотрят модераторы платформ.