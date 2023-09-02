Благодаря этой модификации, пули в Red Dead Redemption 2 будут более реалистично пробивать предметы ©

Моддер WickedHorseMan выпустил интересный мод для Red Dead Redemption 2, позволяющий пулям более реалистично пробивать предметы. Этот мод для RDR2 может полностью изменить ваш игровой процесс, поэтому его может быть интересно использовать при втором (или третьем) прохождении игры.

Как отметил моддер, пули теперь проходят сквозь предметы, а скорость проникновения зависит от типа материала, но в основном от дерева.

Скачать мод можно прямо с нашего сайта.

К сожалению, моддер не предоставил видеороликов, демонстрирующих новые эффекты пробития пуль. Однако выше вы можете найти несколько скриншотов, демонстрирующих, чего можно от него ожидать.