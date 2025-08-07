Блогер буквально перенес себя в мир Red Dead Redemption 2 и смог взаимодействовать с NPC

Техно-блогер и стример под ником Blurbs, известный своими безумными, но рабочими идеями, в очередной раз раздвинул границы возможного в моддинге. Всего за три дня он создал систему, которая позволила ему в прямом смысле «перенести» свое тело в мир Red Dead Redemption 2 и взаимодействовать с окружением без использования VR-шлема или другого подобного оборудования.

Во время своей последней трансляции Blurbs продемонстрировал работу своей системы. Он в реальном времени управлял персонажем в игре собственными движениями, находясь как бы внутри салуна. В один из моментов он подошел к неигровому персонажу (NPC) и толкнул его, на что тот отреагировал так, как и должен был по задумке разработчиков. Это не была просто ролевая игра — стример действительно управлял героем своим телом.

В интервью изданию Dexerto Blurbs раскрыл секрет своей «магии». Оказалось, что для создания такого эффекта он использовал сложную комбинацию из:

двух мобильных телефонов, скрепленных вместе;

кастомного мода для RDR2;

специального приложения на движке Unity;

программы для стриминга OBS;

технологии удаления фона и визуальных фильтров.

Учитывая сложность технологии, эта модификация вряд ли станет доступной широкому кругу игроков. Тем не менее, для Red Dead Redemption 2 существуют сотни других уникальных модов с новым контентом и возможностями. Найти самые интересные можно прямо на нашем сайте в категории "Файлы".