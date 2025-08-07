ЧАТ ИГРЫ
Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.4 13 352 оценки

Блогер буквально перенес себя в мир Red Dead Redemption 2 и смог взаимодействовать с NPC

Gutsz Gutsz

Техно-блогер и стример под ником Blurbs, известный своими безумными, но рабочими идеями, в очередной раз раздвинул границы возможного в моддинге. Всего за три дня он создал систему, которая позволила ему в прямом смысле «перенести» свое тело в мир Red Dead Redemption 2 и взаимодействовать с окружением без использования VR-шлема или другого подобного оборудования.

Во время своей последней трансляции Blurbs продемонстрировал работу своей системы. Он в реальном времени управлял персонажем в игре собственными движениями, находясь как бы внутри салуна. В один из моментов он подошел к неигровому персонажу (NPC) и толкнул его, на что тот отреагировал так, как и должен был по задумке разработчиков. Это не была просто ролевая игра — стример действительно управлял героем своим телом.

В интервью изданию Dexerto Blurbs раскрыл секрет своей «магии». Оказалось, что для создания такого эффекта он использовал сложную комбинацию из:

  • двух мобильных телефонов, скрепленных вместе;
  • кастомного мода для RDR2;
  • специального приложения на движке Unity;
  • программы для стриминга OBS;
  • технологии удаления фона и визуальных фильтров.

Учитывая сложность технологии, эта модификация вряд ли станет доступной широкому кругу игроков. Тем не менее, для Red Dead Redemption 2 существуют сотни других уникальных модов с новым контентом и возможностями. Найти самые интересные можно прямо на нашем сайте в категории "Файлы".

16
7
Комментарии: 7
Вадим Якимов

чзнх?

5
Summor Ner

Ну если стоять и кривляться возле хромакея и подстраивать свои действия под происходящее в игре - это у нас буквально уже перенос в мир игры, то с этим миром явно что-то не так.😅

4
Egik81

Если бы он себя туда перенес выглядил бы он паршивенько.

2
askazanov

Ну вот, будущее где то рядом

1
sa1958

Бывает же такое.

Пользователь ВКонтакте

Типа стёб? // Александр Ш

HellowRainbow

Если нельзя чпокнуть Сэди Адлер, то не считано