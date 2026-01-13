Бывший аниматор Rockstar утверждает, что компания, вероятно, уже начала работу над Red Dead 3

Бывший аниматор Rockstar Games Майк Йорк рассказал Esports Bets, что компания, вероятно, уже начала разработку своего следующего проекта после GTA VI — будь то GTA VII или новая версия Red Dead Redemption.

Крупные игровые компании обычно работают над двумя проектами одновременно, поэтому Rockstar Games, возможно, уже начала разработку возможной GTA VII или Red Dead Redemption III.

По словам Йорка, это распространённая практика в индустрии.

Компании редко посвящают себя только одной игре за раз. Когда один проект близится к завершению, следующий уже начинает разработку. Вероятно, именно это сейчас происходит в Rockstar: GTA VI близится к завершению производства, поэтому я был бы удивлён, если бы они уже не начали работу над Red Dead Redemption 3.

Он также считает, что до выхода новой Red Dead еще далеко.

Если следующий проект действительно будет ещё одной частью Red Dead Redemption — возможно, Red Dead III — я не вижу, чтобы эта игра вышла раньше 2032 года, особенно учитывая, сколько времени заняла разработка GTA VI.

Наконец, Йорк подчёркивает длительный производственный цикл для игр такого масштаба.

Разработка игр такого калибра обычно занимает от пяти до семи лет, учитывая объем работы — просто посмотрите на размер этих игр. Это может быть не обязательно новая GTA или Red Dead, но каким бы ни был следующий проект Rockstar, он уже должен находиться в разработке, а релиз запланирован на начало или середину 2030-х годов.