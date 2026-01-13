Бывший аниматор Rockstar утверждает, что компания, вероятно, уже начала работу над Red Dead 3

Бывший аниматор Rockstar Games Майк Йорк рассказал Esports Bets, что компания, вероятно, уже начала разработку своего следующего проекта после GTA VI — будь то GTA VII или новая версия Red Dead Redemption.
Крупные игровые компании обычно работают над двумя проектами одновременно, поэтому Rockstar Games, возможно, уже начала разработку возможной GTA VII или Red Dead Redemption III.
По словам Йорка, это распространённая практика в индустрии.
Компании редко посвящают себя только одной игре за раз. Когда один проект близится к завершению, следующий уже начинает разработку. Вероятно, именно это сейчас происходит в Rockstar: GTA VI близится к завершению производства, поэтому я был бы удивлён, если бы они уже не начали работу над Red Dead Redemption 3.
Он также считает, что до выхода новой Red Dead еще далеко.
Если следующий проект действительно будет ещё одной частью Red Dead Redemption — возможно, Red Dead III — я не вижу, чтобы эта игра вышла раньше 2032 года, особенно учитывая, сколько времени заняла разработка GTA VI.
Наконец, Йорк подчёркивает длительный производственный цикл для игр такого масштаба.
Разработка игр такого калибра обычно занимает от пяти до семи лет, учитывая объем работы — просто посмотрите на размер этих игр. Это может быть не обязательно новая GTA или Red Dead, но каким бы ни был следующий проект Rockstar, он уже должен находиться в разработке, а релиз запланирован на начало или середину 2030-х годов.
Некому там уже делать RDR3.
Ещё дальше в прошлое, батя Артура, юный Датч, молодой Хозия. Времена беззакония
Я к тому, что RDR - это проект Дэна Хаузера и Майкла Ансворта. Без них выйдет повесточный трэш ни о чём.
Аналогия: первый Робокоп - отличный фильм. Сиквелы, снятые другими режиссёрами - полное фуфло.
Для пс7 к концу где нибудь выпустят что ли.
Ну скорее всего и так и будет.
Бабушка надвое сказала, короче
Осталось только подождать лет 10,пока они ее сделают!! Им спешить будет некуда,сечас ГТА 6 выпустят и будут с этой игры собирать капусту много лет!!!
не определился бедняга
Да, RDR2 конечно наделала шороху, особенно с выходом на ПК и PS5. До сих Ютаб забит роликами сравнения, где данный шедевр разрывает по проработке различных элементов любую современную игру. Правда есть в ней один косяк - примитивный геймплей, которые отбивает желание перепроходить - отсутствие эффекта новизны вызывает скукоту после 10 часов игры и рука невольно тянется к Анинсталлу. НО при любых раскладах для меня эта игра уверенно входит в топ-5 вместе с BG3, Last of Us 2, KDC 2 и Ведьмак 3.
ЗЫ: с ПК-геймингом я познакомился довольно рано, с 1995 года, до этого в топе долго были Герои 2 и 3, Фоллаут 2, Нокс, потом Драгон Эйдж Ориджин, но все таки хоть раньше трава была зеленее, игры сейчас ввиду развития технологий объективно лучше.
гта 7 ,пхахаха ну да ну да)