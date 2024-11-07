Бывший разработчик Red Dead Redemption 2 рассказал о действиях NPC, которые игроки могли не заметить

Red Dead Redemption 2 способна удивлять детализацией: даже спустя годы после релиза находят моменты, которые игроки почти никогда не видели. Питер Хинчклифф, бывший разработчик Rockstar, в шоу GTA VI O'clock рассказал об одном из таких редких моментов, который, по его мнению, почти никто не видел.

В одной из миссий игрок должен устроить засаду на повозку на мосту. Почти все так и делают и в большинстве игр, как только повозка пересечет мост, вам, скорее всего, сообщат, что вы провалили миссию, и вернут к контрольной точке, чтобы вы могли попробовать еще раз., но разработчики предусмотрели сценарий, если игрок решит проигнорировать указания. Если следовать за повозкой дальше, минуя мост, она доедет до лагеря бандитов, где начнётся новая сцена с вражескими NPC.

Если вы не устроите засаду на мосту, где вам было сказано, и будете следовать за ним по дороге довольно долго, он окажется в лагере бандитов... 99 процентов людей никогда не видели этого, потому что они устраивали засаду на повозку там, где им было сказано на мосту.

Такие моменты доказывают, почему Rockstar славится своим подходом к созданию глубоких и насыщенных миров. Это не только впечатляющая графика и огромные карты, но и сценарии, прописанные до мельчайших деталей, благодаря чему в игре можно находить всё новые возможности и события.