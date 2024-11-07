Бывший разработчик Red Dead Redemption 2 рассказал о действиях NPC, которые игроки могли не заметить

Red Dead Redemption 2 способна удивлять детализацией: даже спустя годы после релиза находят моменты, которые игроки почти никогда не видели. Питер Хинчклифф, бывший разработчик Rockstar, в шоу GTA VI O'clock рассказал об одном из таких редких моментов, который, по его мнению, почти никто не видел.
В одной из миссий игрок должен устроить засаду на повозку на мосту. Почти все так и делают и в большинстве игр, как только повозка пересечет мост, вам, скорее всего, сообщат, что вы провалили миссию, и вернут к контрольной точке, чтобы вы могли попробовать еще раз., но разработчики предусмотрели сценарий, если игрок решит проигнорировать указания. Если следовать за повозкой дальше, минуя мост, она доедет до лагеря бандитов, где начнётся новая сцена с вражескими NPC.
Если вы не устроите засаду на мосту, где вам было сказано, и будете следовать за ним по дороге довольно долго, он окажется в лагере бандитов... 99 процентов людей никогда не видели этого, потому что они устраивали засаду на повозку там, где им было сказано на мосту.
Такие моменты доказывают, почему Rockstar славится своим подходом к созданию глубоких и насыщенных миров. Это не только впечатляющая графика и огромные карты, но и сценарии, прописанные до мельчайших деталей, благодаря чему в игре можно находить всё новые возможности и события.
99 процентов людей никогда не видели этого,
Да потому что в сюжетных моментах шаг влево, шаг вправо - провал миссии.
И в последних игра с их критериями выполнения миссий на медаль где в основном спидран устраивать приходится ждать никто не будет
Зато погони в гта 5 и рдр 2 в большинстве своём заскриптованы. Догнать раньше, чем задумали разрабы нельзя, сохраняется минимальное расстояние, чтоб догнали строго в нужном месте
Кто прошел игру на 100%? За сколько часов?
Не.. ну если там есть какие-то дополнительные диалоги в тему или катсцена, когда те доедут до лагеря, то -базара ноль.. А то просто прописать точку обычного бандитского лагеря, куда они должны были доехать -ума много не надо, так то...
Любопытно, наверное на консолях.
Ну, я играл на релизе на пс4 и тогда это был лучший графоуни на мой взгляд.