Бывший разработчик Red Dead Redemption 2 удивлён, что игрокам удалось обнаружить "загадку паутины"

В связи с недавним обнаружением сообществом Red Dead Redemption 2 серии загадочных подсказок, которые могут привести или не привести к удовлетворительному финалу, главный вопрос заключается в том, было ли это всего лишь погоней за призраком или же это была преднамеренная серия подсказок, оставленных Rockstar Games. Бывший специалист по контролю качества (QA) студии Адам Баттерворт подтвердил в социальной сети X, что это было совершенно преднамеренно. Он также выразил удивление по поводу того, что игроки вообще нашли эти подсказки, отметив свои прежние мысли о том, что они останутся необнаруженными.

Это совершенно безумно, что люди это нашли. Я помню, как слышал об этом и думал, что это никогда не будет обнаружено.

В посте Баттерворта также подтвердилось, что эти подсказки присутствуют в Red Dead Redemption 2 с момента выхода игры в 2018 году. Хотя Rockstar Games не вносила никаких существенных обновлений в игру с открытым миром, которые указывали бы на недавнее добавление этих подсказок, студия также хранит молчание о продолжающейся охоте за разгадкой, позволяя сообществу самостоятельно находить эти скрытые головоломки.