Даже Rockstar боится выпускать что-то близко к GTA 6 - по слухам, некст-ген патч для RDR2 готов, но задержится

Несомненно, главным релизом Rockstar Games — и, безусловно, самым ожидаемым проектом 2026 года — является GTA 6, которая уже доступна для предварительного заказа на консолях PlayStation 5 и Xbox Series как в стандартном, так и в расширенном изданиях. Однако некоторые фанаты все ещё с нетерпением ждут обновления для Red Dead Redemption 2 для текущего поколения консолей, которое, как считается, активно разрабатывается.
Ещё в феврале этого года известный инсайдер NateTheHate сообщил, что Rockstar Games планирует выпустить обновление для версий Red Dead Redemption 2 для PS5 и Xbox Series X/S. Однако с тех пор студия так и не сделала никакого официального объявления. Недавно один из пользователей снова обратился к инсайдеру за обновлением, на что NateTheHate ответил следующим образом:
Планы изменились, когда GTA 6 перенесли на ноябрь. Игра может оставаться в готовом виде и выйти, когда Rockstar это понадобится/захочет. Если бы GTA отложили, RDR2 можно было бы использовать, чтобы смягчить удар. А поскольку задержки нет... они могут отложить патч для RDR2.
Вполне логично, что теперь, с официальным запуском маркетинговой кампании GTA 6 Rockstar Games сосредоточит своё внимание на этом новом проекте в ближайшие месяцы. Таким образом, вполне возможно, что обновление для Red Dead Redemption 2 на консолях текущего поколения выйдет в начале 2027 года.
потому что консольные бетатестеры зальют слезами всю планету со своими жалкими 30 fps
Абсолютно ноль логики, лучше наоборот выпускать до сентября, чтоб ожидание скоротать, после релиза VI никто в ближайшее время в рдр не вернется. А вообще ремастер IV намного более вкусным кажется чем и так красивая рдр2.
Умоляю, пусть гта 6 перенесут, как же хочется видеть лютую тряску в интернете что от фанатиков, что от других разрабов, которые сдвинули релизы на первый квартал 2027
Почему бы не выпустить некст-ген патч для RDR2, а GTA перенести на 2027? Я разве многого прошу?
Рокстар боится выпускать ГТА 6,так как рядом ГТА 6 выходит;)