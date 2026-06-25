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Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.4 14 742 оценки

Даже Rockstar боится выпускать что-то близко к GTA 6 - по слухам, некст-ген патч для RDR2 готов, но задержится

monk70 monk70

Несомненно, главным релизом Rockstar Games — и, безусловно, самым ожидаемым проектом 2026 года — является GTA 6, которая уже доступна для предварительного заказа на консолях PlayStation 5 и Xbox Series как в стандартном, так и в расширенном изданиях. Однако некоторые фанаты все ещё с нетерпением ждут обновления для Red Dead Redemption 2 для текущего поколения консолей, которое, как считается, активно разрабатывается.

Ещё в феврале этого года известный инсайдер NateTheHate сообщил, что Rockstar Games планирует выпустить обновление для версий Red Dead Redemption 2 для PS5 и Xbox Series X/S. Однако с тех пор студия так и не сделала никакого официального объявления. Недавно один из пользователей снова обратился к инсайдеру за обновлением, на что NateTheHate ответил следующим образом:

Планы изменились, когда GTA 6 перенесли на ноябрь. Игра может оставаться в готовом виде и выйти, когда Rockstar это понадобится/захочет. Если бы GTA отложили, RDR2 можно было бы использовать, чтобы смягчить удар. А поскольку задержки нет... они могут отложить патч для RDR2.

Вполне логично, что теперь, с официальным запуском маркетинговой кампании GTA 6 Rockstar Games сосредоточит своё внимание на этом новом проекте в ближайшие месяцы. Таким образом, вполне возможно, что обновление для Red Dead Redemption 2 на консолях текущего поколения выйдет в начале 2027 года.

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Комментарии:  9
Ваш комментарий
Destroited
Даже Rockstar боится выпускать что-то близко к GTA 6

потому что консольные бетатестеры зальют слезами всю планету со своими жалкими 30 fps

6
Johnny Rotten
Таким образом, вполне возможно, что обновление для Red Dead Redemption 2 на консолях текущего поколения выйдет в начале 2027 года.

Абсолютно ноль логики, лучше наоборот выпускать до сентября, чтоб ожидание скоротать, после релиза VI никто в ближайшее время в рдр не вернется. А вообще ремастер IV намного более вкусным кажется чем и так красивая рдр2.

4
Pojilaya kikimora

Умоляю, пусть гта 6 перенесут, как же хочется видеть лютую тряску в интернете что от фанатиков, что от других разрабов, которые сдвинули релизы на первый квартал 2027

1
Oliver Hearthwood

Почему бы не выпустить некст-ген патч для RDR2, а GTA перенести на 2027? Я разве многого прошу?

Lvinomord

Рокстар боится выпускать ГТА 6,так как рядом ГТА 6 выходит;)

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