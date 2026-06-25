Даже Rockstar боится выпускать что-то близко к GTA 6 - по слухам, некст-ген патч для RDR2 готов, но задержится

Несомненно, главным релизом Rockstar Games — и, безусловно, самым ожидаемым проектом 2026 года — является GTA 6, которая уже доступна для предварительного заказа на консолях PlayStation 5 и Xbox Series как в стандартном, так и в расширенном изданиях. Однако некоторые фанаты все ещё с нетерпением ждут обновления для Red Dead Redemption 2 для текущего поколения консолей, которое, как считается, активно разрабатывается.

Ещё в феврале этого года известный инсайдер NateTheHate сообщил, что Rockstar Games планирует выпустить обновление для версий Red Dead Redemption 2 для PS5 и Xbox Series X/S. Однако с тех пор студия так и не сделала никакого официального объявления. Недавно один из пользователей снова обратился к инсайдеру за обновлением, на что NateTheHate ответил следующим образом:

Планы изменились, когда GTA 6 перенесли на ноябрь. Игра может оставаться в готовом виде и выйти, когда Rockstar это понадобится/захочет. Если бы GTA отложили, RDR2 можно было бы использовать, чтобы смягчить удар. А поскольку задержки нет... они могут отложить патч для RDR2.

Вполне логично, что теперь, с официальным запуском маркетинговой кампании GTA 6 Rockstar Games сосредоточит своё внимание на этом новом проекте в ближайшие месяцы. Таким образом, вполне возможно, что обновление для Red Dead Redemption 2 на консолях текущего поколения выйдет в начале 2027 года.