Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.4 13 770 оценок

Дэн Хаузер назвал Red Dead Redemption 2 лучшей игрой, над которой ему довелось работать в Rockstar Games

AceTheKing AceTheKing

Сооснователь Rockstar Games Дэн Хаузер, известный своим редким общением с прессой, сделал исключение и дал интервью IGN. В ходе беседы он поделился оценкой своих ключевых проектов.

Хаузер назвал Red Dead Redemption 2 лучшей игрой в своей карьере, отметив удачное сочетание нарратива в открытом мире, тематической целостности и эмоционального воздействия на игрока. По его словам, разработка велась как сознательное противопоставление Grand Theft Auto 5 - команда намеренно сместила тональность, чтобы создать контраст с предыдущей работой. Он пояснил, что, понимая невозможность превзойти коммерческие показатели Grand Theft Auto 5, студия сосредоточилась на творческих амбициях.

Среди других значимых моментов Хаузер выделил Grand Theft Auto 4 за попытку переосмыслить способ подачи сюжета и оригинальную Red Dead Redemption. Касательно отменённой Bully 2 он пояснил, что ограниченный состав креативных руководителей в Rockstar не позволил реализовать все запланированные идеи:

Bully 2 отменили из-за нехватки сил на параллельные проекты - Дэн Хаузер
Haliburton
Дэн Хаузер назвал Red Dead Redemption 2 нудной игрой, над которой ему довелось работать в Kockstar Games
17
Shadowboxer
12
MаD

Прими за факт, но ты просто "ментально" не готов к этому шедевру!!! Отсюда и вся это желчь и неуместный сарказм! Из-за достаточно долгого "порога вхождения", у таких как ты, листющих ленту 24/7 и не способных держать информацию больше 30 секунд в голове - это прям невозможное что-то) А так это лучшее дитя игропрома, больше чем просто игра - ФАКТ!!!

8
Shadowboxer MаD
Прими за факт, но ты просто "ментально" не готов к этому шедевру!!!

Ты ещё напиши я не готов машинки в песочнице играть

Какой шедевр для отсталой конослоты ?

Пекари высказали насчёт этого подделия

5
CrummyLorcan

И это верно Гта 5 и рядом не валялась

13
Tiger Goose

Полностью согласен.

11
Геральт Батькович

Ну так то это лучшая игра рокстаров

9
Lvinomord

Полностью соглашусь.Вайс,Сан,гта4 и Рдр2 платиновые игры на все времена.

6
Shadowboxer

🤡🤡🤡

1
Lvinomord Shadowboxer

Зачем ты мне свои фотки скидываешь?

Shadowboxer Lvinomord

Я скинул фотки всей твоей родни

BigTrain

Симулятор ж*па-лошадь-скукота.

5
DeadRemix

Сразу видно человека ,который от силы часа 2-3 поиграл в нее.
К слову, для быстрого передвижения по карте есть :
1. Дилижансы
2. Поезд
3 Фаст тревел
Да и сама по себе карта лишь кажется большой, на деле перемещение из точки А в точку Б занимает гораздо меньше времени ,чем могло. А учитывая то, что на карте происходит куча мини активностей рандомных,то явно не заскучаешь , начиная от того, что кого то подвезти надо или противоядие дать, заканчивая гоп стопом, доп заданиями, побегом заключенных, культом в лесу и тд

2
Shadowboxer DeadRemix

А зачем играть дальше если эта нудятина в начале отталкивает ка и жта 4

3
DeadRemix Shadowboxer

Так не играй, в чем проблема? Только нефиг высирать что то в комментиках( речь не конкретно о тебе) , если дальше пролога не проходил.
Это из разряда поиграв 1 час в игру писать за сюжет и прочее в ней

Dark1994

Топ топов, входит в топ 3 любимых игр за 25 лет игрового стажа.

4
вортигонт вортигонтович

пожалуй эту игру от рокстаров осилил. Остальные нет

2
North235

Однозначно лучшая игра студии на текущий момент.

2
M0208

Там же опечатка в слове "душной".

1
