Дэн Хаузер назвал Red Dead Redemption 2 лучшей игрой, над которой ему довелось работать в Rockstar Games

Сооснователь Rockstar Games Дэн Хаузер, известный своим редким общением с прессой, сделал исключение и дал интервью IGN. В ходе беседы он поделился оценкой своих ключевых проектов.

Хаузер назвал Red Dead Redemption 2 лучшей игрой в своей карьере, отметив удачное сочетание нарратива в открытом мире, тематической целостности и эмоционального воздействия на игрока. По его словам, разработка велась как сознательное противопоставление Grand Theft Auto 5 - команда намеренно сместила тональность, чтобы создать контраст с предыдущей работой. Он пояснил, что, понимая невозможность превзойти коммерческие показатели Grand Theft Auto 5, студия сосредоточилась на творческих амбициях.

Среди других значимых моментов Хаузер выделил Grand Theft Auto 4 за попытку переосмыслить способ подачи сюжета и оригинальную Red Dead Redemption. Касательно отменённой Bully 2 он пояснил, что ограниченный состав креативных руководителей в Rockstar не позволил реализовать все запланированные идеи: