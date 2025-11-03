Дэн Хаузер раскрыл один из самых больших секретов Red Dead Redemption 2

В продолжительном интервью Дэн Хаузер наконец раскрыл правду об одном из самых больших секретов Red Dead Redemption 2. Где же Гэвин? Этот вопрос задавали себе многие игроки Red Dead Redemption 2, и на него так и не было ответа... по крайней мере, до сих пор. В недавнем интервью Дэн Хаузер раскрыл эту тайну.

«Мне очень понравилось, как он крикнул „Гэвин“. Меня это просто позабавило», — объяснил Хаузер, имея в виду Найджела, персонажа из побочного задания игры, в котором нам нужно было найти этого таинственного Гэвина.

Вероятно, это был своего рода троллинг, потому что мы хотели создать загадку с намёком на приключения. Однако, цель была в том, чтобы… без полного объяснения этого факта стало ясно, что Гэвина больше нет с нами.



Гэвин вернулся домой, или он ушёл, или… и мы хотели продолжить развивать эту идею, чтобы убедиться, что он может каким-то образом появиться.

Как и в случае со Странным человеком в Red Dead Redemption, фанатские теории о Гэвине были многочисленны, но Хаузер помнит правду.

Гэвин существовал; он не был раздвоением личности Найджела, как предполагали некоторые. Единственное, что мы ещё не решили, — это то, расскажем ли мы в будущих частях о смерти Гэвина или он появится вновь после того, как давно бросил этого маньяка. Мы всё ещё обдумывали эту идею. Думаю, изначально предполагалось, что они никогда не встретятся... по крайней мере, в этой игре.