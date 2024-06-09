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Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.3 9 520 оценок

Digital Foundry показали, как могла бы выглядеть нативная версия Red Dead Redemption 2 для консолей PS5 и Xbox Series

monk70
Новости

Одной из самых странных загадок является отсутствие обновления текущего поколения для Red Dead Redemption 2. Запустив код для ПК на компьютере, созданном на базе центрального процессора Series X и максимально приближенном к графическому процессору PlayStation 5, Ричард Лидбеттер из Digital Foundry продемонстрировал видение того, как игра может выглядеть на PS5 и Xbox Series X. Тем временем моддер Illusion показал версию PS4 Pro на PS5, работающую со скоростью 60 кадров в секунду и выше.

Используя ПК с оборудованием, аналогичным PS5, а позже и модифицированную PS5, Red Dead Redemption 2 может работать на скорости 60 FPS (даже выше) без каких-либо проблем с производительностью. Она также может работать на более высоких графических настройках (режим качества) на скорости 30 FPS.

Rockstar официально не выпустила никаких обновлений для игры, чтобы она могла работать и использовать преимущества оборудования текущего поколения, так что игра по-прежнему является портом версии для PS4.

-7
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Олег Фамилия

А что у них по прежнему нету 60 фпс? Серьезно? А че они тогда хвастались что на их устройствах вышла раньше чем на пк. А толку? Спустя 6 лет так и не добавили 60 фпс

3
Rorschach93

рдр 1 на печку пора

1
Mirrorphoenix

Есть на эмуле свича, летает в 4к с рэшейдом. Игра старая, кривая, что жесть... Но пройти можно, чтоб узнать чем все закончилось. Нужен был рэмейк на движке второй. а его не было(

0
DenisVTR

Ну она существует и анонсировать вроде должны. Но скорее всего тут будет стандартный год после консолей. Так что надо смотреть на ту дату когда она вышла в том году.

0
Rorschach93 Mirrorphoenix

фигня полная эти эмули, еще и под мажорские компы, еще и без норм управления . Порт нужен ГОТИ с х360 и то хорошо будет

-1
Rorschach93 DenisVTR

та да, августа середина

1
Mirrorphoenix

ХХАХАХАХАХА

1
wianewa

То, что консоле бои не увидят никогда.

1
Олег Фамилия

Почему? Им потом выкатят платное обновление как с гта 5) С них просто бабки гребут

-1
wianewa Олег Фамилия

Да даже обновление игр для ps5 не дотягивает до уровня ПК.)

1
Олег Фамилия wianewa

Да че там в игре 2013 года можно дотягивать? У них нету модов на графон)

0
warp 37

Игре уже скоро седьмой год пойдёт. Почему бы не взглянуть, как мог бы DOOM 2 выглядеть на PS5?

1
Олег Фамилия

Потому что дум 2 древняя уже

1
kotasha

Патча нового поколения так и не вышло, и в всем ясно почему, рд онлайн не взлетел.

0
Ильич Ильич

А у них что нету 60 фпс? Не знал не знал , ну и днище, хорошо что у меня пк, конечно пк в два раза дороже чем консоль как минимум, в моем случае это 120 тысяч за пк против 60 тысяч стоимость консоли , но у пк в 10 раз больше функционал, так что оно того стоит

0
anton_spv12

+

0
Нейтан Дрейк
-8