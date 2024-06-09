Digital Foundry показали, как могла бы выглядеть нативная версия Red Dead Redemption 2 для консолей PS5 и Xbox Series

Одной из самых странных загадок является отсутствие обновления текущего поколения для Red Dead Redemption 2. Запустив код для ПК на компьютере, созданном на базе центрального процессора Series X и максимально приближенном к графическому процессору PlayStation 5, Ричард Лидбеттер из Digital Foundry продемонстрировал видение того, как игра может выглядеть на PS5 и Xbox Series X. Тем временем моддер Illusion показал версию PS4 Pro на PS5, работающую со скоростью 60 кадров в секунду и выше.
Используя ПК с оборудованием, аналогичным PS5, а позже и модифицированную PS5, Red Dead Redemption 2 может работать на скорости 60 FPS (даже выше) без каких-либо проблем с производительностью. Она также может работать на более высоких графических настройках (режим качества) на скорости 30 FPS.
Rockstar официально не выпустила никаких обновлений для игры, чтобы она могла работать и использовать преимущества оборудования текущего поколения, так что игра по-прежнему является портом версии для PS4.
А что у них по прежнему нету 60 фпс? Серьезно? А че они тогда хвастались что на их устройствах вышла раньше чем на пк. А толку? Спустя 6 лет так и не добавили 60 фпс
рдр 1 на печку пора
Есть на эмуле свича, летает в 4к с рэшейдом. Игра старая, кривая, что жесть... Но пройти можно, чтоб узнать чем все закончилось. Нужен был рэмейк на движке второй. а его не было(
Ну она существует и анонсировать вроде должны. Но скорее всего тут будет стандартный год после консолей. Так что надо смотреть на ту дату когда она вышла в том году.
фигня полная эти эмули, еще и под мажорские компы, еще и без норм управления . Порт нужен ГОТИ с х360 и то хорошо будет
та да, августа середина
ХХАХАХАХАХА
То, что консоле бои не увидят никогда.
Почему? Им потом выкатят платное обновление как с гта 5) С них просто бабки гребут
Да даже обновление игр для ps5 не дотягивает до уровня ПК.)
Да че там в игре 2013 года можно дотягивать? У них нету модов на графон)
Игре уже скоро седьмой год пойдёт. Почему бы не взглянуть, как мог бы DOOM 2 выглядеть на PS5?
Потому что дум 2 древняя уже
Патча нового поколения так и не вышло, и в всем ясно почему, рд онлайн не взлетел.
А у них что нету 60 фпс? Не знал не знал , ну и днище, хорошо что у меня пк, конечно пк в два раза дороже чем консоль как минимум, в моем случае это 120 тысяч за пк против 60 тысяч стоимость консоли , но у пк в 10 раз больше функционал, так что оно того стоит
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