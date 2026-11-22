Пока Grand Theft Auto 6 остаётся в центре внимания, моддеры продолжают экспериментировать с другой игрой Rockstar Games. Энтузиаст под ником BadassBaboon выпустил Reality Redemption 2 — модификацию для Red Dead Redemption 2, которая добавляет поддержку аппаратной трассировки лучей и улучшает освещение.

Модификация включает три основные технологии: трассировку солнечных теней, трассировку окружающего затенения и трассировку глобального освещения. Последняя отвечает за отражённый свет и способна заметно преобразить интерьер помещений, хотя на открытых пространствах иногда делает картинку слишком яркой или плоской, особенно на рассвете и закате.

В Digital Foundry отметили, что наиболее удачно реализовано трассируемое глобальное освещение. RTAO также хорошо справляется с затемнением участков под навесами и в углах зданий, однако требует настройки интенсивности, чтобы избежать чрезмерно тёмных областей и неестественных ореолов. А вот трассировку солнечных теней пока рекомендовать сложно: она обеспечивает лишь незначительные визуальные улучшения при ощутимом снижении производительности.

За улучшенную графику приходится дорого платить производительностью. По замерам Digital Foundry, при включении всех трёх эффектов FPS снижается примерно на 65%. Отдельно трассировка солнечных теней отнимает 19–29% производительности в зависимости от сцены, RTAO — около 44% в нативном 4K, а RTGI практически вдвое сокращает частоту кадров. Использование FSR вместо нативного разрешения помогает компенсировать потери.

Пока Reality Redemption 2 работает только с версией игры на DirectX 12. При этом лучше всего модификация показала себя на видеокартах AMD Radeon RX 9070 XT: во время тестирования на NVIDIA RTX 4060 возникали графические ошибки и вылеты с сообщениями о нехватке видеопамяти.

Разработчик также обсуждал возможное добавление трассировки отражений и поддержку Vulkan. В Digital Foundry считают, что модификации ещё есть куда развиваться: сейчас это скорее любопытный эксперимент, чем обязательное дополнение для всех игроков.