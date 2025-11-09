ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.4 14 022 оценки

Для Red Dead Redemption 2 разрабатывают сюжетный мод-дополнение про Мексику Nuevo Paraiso - The Forgotten Frontier

AceTheKing AceTheKing

Команда моддеров представила масштабный мод-дополнение Nuevo Paraiso - The Forgotten Frontier для Red Dead Redemption 2.

В нём игроки смогут отправиться на исследование штата Нуэво-Параисо, который был полностью переработан с нуля с невероятным вниманием к деталям. Создателям удалось сохранить уникальную эстетику и атмосферу, присущую обеим играм серии Red Dead Redemption, но при этом значительно расширить игровое пространство.

Каждый город, поселение и лагерь были тщательно воссозданы, чтобы передать аутентичную атмосферу Мексики. Игроков ждут новые типы растительности для каждого региона, уникальные локации и захватывающие пейзажи. Мир оживает благодаря продуманным маршрутам передвижения местных жителей, которые занимаются своими повседневными делами, в то время как армейские патрули охраняют границы, а в отдалённых уголках сохранились многочисленные секреты и следы прошлого.

Дополнение предложит множество нового контента: от захватывающих второстепенных миссий до уникальных локаций, которые органично расширяют оригинальный игровой мир, не нарушая его основной идентичности. Этот амбициозный проект демонстрирует невероятную преданность фанатов вселенной Red Dead Redemption и их готовность самостоятельно развивать полюбившуюся игру. Дата выхода мода на данный момент неизвестно.

11
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
Ahnx

Актёров тоже моддеры будут снимать? Движения, озвучку.

Не смешите меня.

4
DezkQ

Нейронки в твою пещеру я так понимаю еще не провели ?

1
Ahnx DezkQ

Хренонки. Головой совсем не умеешь думать?

1
DezkQ Ahnx

Ясно, пей таблетка.

1
askazanov

Ну прикольно

3
DezkQ

простите как, **ева па**ша ?

1
MrGamerDad

Nuevo Huevo 😅