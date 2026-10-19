Для Red Dead Redemption 2 выпустили масштабный мод, где NPC помнят свои ранения и ведут войны фракций

Для самодостаточного вестерна Red Dead Redemption 2 появилась амбициозная модификация под названием enRAGE. Эта фанатская работа внедряет в открытый мир полноценный аналог знаменитой системы "Немезис", знакомой игрокам по экшенам Middle-earth: Shadow of Mordor и Shadow of War.

Модификация кардинально меняет поведение неигровых персонажей, превращая безымянных прохожих и бандитов в процедурно генерируемых личностей. Отныне каждый NPC наделен уникальным именем, набором черт характера, родом занятий, религиозными взглядами, семьей и персональной биографией.

Противники детально запоминают каждую стычку с протагонистом. Если раненый бандит выживает в перестрелке, игра фиксирует точные зоны попадания пуль. Спустя время игрок может вновь столкнуться с этим человеком в одном из городов: NPC сохранит шрамы от прошлых ранений и попытается отомстить Артуру или Джону за былые обиды.

Теперь пространство карты разделено между восемью группировками, которые ведут между собой непрерывные войны за влияние. У каждого формирования есть внутренняя субординация с командирами и капитанами. Устранение лидеров — как руками игрока, так и конкурирующими бандами — напрямую меняет баланс сил в регионе. Фракции также динамически реагируют на поведение главного героя, объявляя на него целенаправленную охоту в случае регулярных нападений на их конвои и лагеря.

В настоящий момент модификация enRAGE находится на стадии раннего доступа, но её уже можно скачать и опробовать все ключевые возможности. Разработчик проекта продолжает полировку скриптов поведения ИИ и расширение вариативности процедурных столкновений.