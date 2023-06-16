Red Dead Redemption 2 26.10.2018
9.1 5 499 оценок

Для Red Dead Redemption 2 вышел мод с режимом "Новая игра +"

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monk70
Новости

Моддер sezzco выпустил интересный новый мод для Red Dead Redemption 2, который добавляет в неё неофициальный режим Новой игры+. Моддер в основном создал файл сохранения со всем, кроме сюжетных побочных миссий, легендарных животных/рыб и двух карт сокровищ.

Скачать мод можно отсюда. Ниже вы также можете найти все его ключевые функции.

Игрок

  • Борода 10 уровня
  • Все ядра максимальны
  • Кофеварка, карманные часы и взломщик замков в собственности
  • Кобура для левой руки разблокирована
  • Вся одежда и маски в собственности
  • Вся одежда звероловов в собственности (кроме одежды легендарных животных)
  • Все усиленное снаряжение в собственности (кроме кобуры Master Hunter)
  • Собраны все редкие головные уборы и оружие ближнего боя
  • Собран револьвер Отиса Миллера (в оружейном шкафчике)

Мир

  • Карта открыта
  • Все легендарные рыбные места на карте (кроме синежаберных)
  • Обнаружены все достопримечательности (кроме секрета Греев)
  • Пройдены все карты сокровищ (кроме «Банды Джека Холла» и «Высокие ставки»).

Компендиум

  • Все животные 100% (кроме всех легендарных животных)
  • Все снаряжение 100%
  • Вся рыба 100% (кроме всей легендарной рыбы)
  • Все банды обнаружены (не 100%)
  • Все оружие 100% (не принадлежит)
  • Все сигаретные карточки 100%

Разблокировано

  • Выполнены все испытания (кроме Мастер охоты 10)
  • Все оружие в каталоге разблокировано
  • Собраны все материалы для улучшения лагеря и улучшения сумки (не созданы)
  • Собраны все брошюры (кроме взрывчатого снаряда, он помечен)
  • Все запросы предметов в инвентаре
  • Собраны все ингредиенты талисманов (кроме тех, что вы получаете от легендарных животных и миссий)
  • Собрана безделушка «Кошачий глаз»

Коллекционные предметы

  • Обнаружены все ловцы снов (наконечник стрелы собран)
  • Собраны все кости динозавров (кроме одной внутри нефтяной вышки, она отмечена на карте)
  • Обнаружены все наскальные рисунки (кроме одного, он помечен)
  • Вся экзотика собрана
  • 2/9 могил посещено (Дженни Кирк и Дэйви Калландер)
  • Собраны все сигаретные карточки
  • Собраны все животные художественной выставки дикой природы (кроме кролика, опоссума и скунса)
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