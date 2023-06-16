Для Red Dead Redemption 2 вышел мод с режимом "Новая игра +"

Моддер sezzco выпустил интересный новый мод для Red Dead Redemption 2, который добавляет в неё неофициальный режим Новой игры+. Моддер в основном создал файл сохранения со всем, кроме сюжетных побочных миссий, легендарных животных/рыб и двух карт сокровищ.
Скачать мод можно отсюда. Ниже вы также можете найти все его ключевые функции.
Игрок
- Борода 10 уровня
- Все ядра максимальны
- Кофеварка, карманные часы и взломщик замков в собственности
- Кобура для левой руки разблокирована
- Вся одежда и маски в собственности
- Вся одежда звероловов в собственности (кроме одежды легендарных животных)
- Все усиленное снаряжение в собственности (кроме кобуры Master Hunter)
- Собраны все редкие головные уборы и оружие ближнего боя
- Собран револьвер Отиса Миллера (в оружейном шкафчике)
Мир
- Карта открыта
- Все легендарные рыбные места на карте (кроме синежаберных)
- Обнаружены все достопримечательности (кроме секрета Греев)
- Пройдены все карты сокровищ (кроме «Банды Джека Холла» и «Высокие ставки»).
Компендиум
- Все животные 100% (кроме всех легендарных животных)
- Все снаряжение 100%
- Вся рыба 100% (кроме всей легендарной рыбы)
- Все банды обнаружены (не 100%)
- Все оружие 100% (не принадлежит)
- Все сигаретные карточки 100%
Разблокировано
- Выполнены все испытания (кроме Мастер охоты 10)
- Все оружие в каталоге разблокировано
- Собраны все материалы для улучшения лагеря и улучшения сумки (не созданы)
- Собраны все брошюры (кроме взрывчатого снаряда, он помечен)
- Все запросы предметов в инвентаре
- Собраны все ингредиенты талисманов (кроме тех, что вы получаете от легендарных животных и миссий)
- Собрана безделушка «Кошачий глаз»
Коллекционные предметы
- Обнаружены все ловцы снов (наконечник стрелы собран)
- Собраны все кости динозавров (кроме одной внутри нефтяной вышки, она отмечена на карте)
- Обнаружены все наскальные рисунки (кроме одного, он помечен)
- Вся экзотика собрана
- 2/9 могил посещено (Дженни Кирк и Дэйви Калландер)
- Собраны все сигаретные карточки
- Собраны все животные художественной выставки дикой природы (кроме кролика, опоссума и скунса)