Для Red Dead Redemption 2 вышел мод с режимом "Новая игра +" ©

Моддер sezzco выпустил интересный новый мод для Red Dead Redemption 2, который добавляет в неё неофициальный режим Новой игры+. Моддер в основном создал файл сохранения со всем, кроме сюжетных побочных миссий, легендарных животных/рыб и двух карт сокровищ.

Скачать мод можно отсюда. Ниже вы также можете найти все его ключевые функции.

Игрок

Борода 10 уровня

Все ядра максимальны

Кофеварка, карманные часы и взломщик замков в собственности

Кобура для левой руки разблокирована

Вся одежда и маски в собственности

Вся одежда звероловов в собственности (кроме одежды легендарных животных)

Все усиленное снаряжение в собственности (кроме кобуры Master Hunter)

Собраны все редкие головные уборы и оружие ближнего боя

Собран револьвер Отиса Миллера (в оружейном шкафчике)

Мир

Карта открыта

Все легендарные рыбные места на карте (кроме синежаберных)

Обнаружены все достопримечательности (кроме секрета Греев)

Пройдены все карты сокровищ (кроме «Банды Джека Холла» и «Высокие ставки»).

Компендиум

Все животные 100% (кроме всех легендарных животных)

Все снаряжение 100%

Вся рыба 100% (кроме всей легендарной рыбы)

Все банды обнаружены (не 100%)

Все оружие 100% (не принадлежит)

Все сигаретные карточки 100%

Разблокировано

Выполнены все испытания (кроме Мастер охоты 10)

Все оружие в каталоге разблокировано

Собраны все материалы для улучшения лагеря и улучшения сумки (не созданы)

Собраны все брошюры (кроме взрывчатого снаряда, он помечен)

Все запросы предметов в инвентаре

Собраны все ингредиенты талисманов (кроме тех, что вы получаете от легендарных животных и миссий)

Собрана безделушка «Кошачий глаз»

Коллекционные предметы