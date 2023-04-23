Для Red Dead Redemption 2 вышел набор 4K текстур для сюжетных и главных героев

Моддер Instanity выпустил пакет 4K текстур для Red Dead Redemption 2. Этот пакет похож на тот, что был выпущен для Assassin’s Creed Unity и Black Flag. Другими словами, мод пытается улучшить текстуры всех сюжетных и главных персонажей.
По словам моддера, все персонажи, которые появляются в кат-сценах игры, считаются сюжетными персонажами. Этот пак улучшает лица, тела. волосы и бороды этих персонажей.
Вы можете скачать этот пакет текстур HD отсюда. Ниже вы также можете найти несколько скриншотов, демонстрирующих эти новые текстуры.
Смысла нет в этих ретекстурах. Игра бесподобно и без них выглядит.
Да, но по части текстур все таки мыла немало
Блин это теперь сколько игра то весить будет ? Если кто поставил поделитесь инфой пожалуйста я SSD очищу может и влезет.
Проще сразу новый взять.
ну ты конечно прав но нет у меня на новый SSD денег увы.Да если бы ты вообще видел мой комп пришлось скорую вызывать чтоб у тебя от ржаки инфаркт не случился.
тогда зачем тебе такие текстуры?
костюм Хозии выглядит как будто он 256х256 при этом
Оп, на канале DayDream Gaming посмотрю, он на своей 4090 в 4к вол всё играет и с модами.