Для Red Dead Redemption 2 вышел набор 4K текстур для сюжетных и главных героев ©

Моддер Instanity выпустил пакет 4K текстур для Red Dead Redemption 2. Этот пакет похож на тот, что был выпущен для Assassin’s Creed Unity и Black Flag. Другими словами, мод пытается улучшить текстуры всех сюжетных и главных персонажей.

По словам моддера, все персонажи, которые появляются в кат-сценах игры, считаются сюжетными персонажами. Этот пак улучшает лица, тела. волосы и бороды этих персонажей.

Вы можете скачать этот пакет текстур HD отсюда. Ниже вы также можете найти несколько скриншотов, демонстрирующих эти новые текстуры.