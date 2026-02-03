Для Red Dead Redemption 2 вышел пак HD-текстур размером 53 ГБ

Моддер DominatorGt выпустил огромный HD-пак текстур для Red Dead Redemption 2 размером 53 ГБ, который призван улучшить почти все текстуры игры. Этот пак сделает игру более чёткой и детализированной.

Как я уже сказал, этот пакет призван переработать почти все текстуры игры. Раньше были многочисленные паки HD-текстур, которые фокусировались на определённых вещах. Но теперь вы можете использовать только этот мод. Недостаток в том, что он огромный. Тем не менее, теперь стало проще получить более чёткие текстуры для всей игры.

Моддер также добавил новые типы облаков, которые Rockstar никогда не включала в игру. Все настройки температуры были созданы с помощью настоящего метеоролога. Создатель использовал реальные климатические данные из мест с аналогичной высотой и погодой. Благодаря этому в игре появились погодные явления, которых не было в оригинальной версии. Все виды погоды также ведут себя реалистично.

Погода также меняется более естественно. Теперь она следует за медленными изменениями в атмосфере, такими как повышение давления, уровня влажности и образование грозовых облаков. Ясное небо не будет внезапно превращаться в грозу. Облака могут медленно рассеиваться или усиливаться в зависимости от температуры и условий. Это делает погоду более реалистичной, с более плавными переходами и меньшим количеством резких, нарушающих погружение изменений.

Вы можете скачать его по этой ссылке.