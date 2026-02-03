ЧАТ ИГРЫ
Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.4 14 325 оценок

Для Red Dead Redemption 2 вышел пак HD-текстур размером 53 ГБ

monk70 monk70

Моддер DominatorGt выпустил огромный HD-пак текстур для Red Dead Redemption 2 размером 53 ГБ, который призван улучшить почти все текстуры игры. Этот пак сделает игру более чёткой и детализированной.

Как я уже сказал, этот пакет призван переработать почти все текстуры игры. Раньше были многочисленные паки HD-текстур, которые фокусировались на определённых вещах. Но теперь вы можете использовать только этот мод. Недостаток в том, что он огромный. Тем не менее, теперь стало проще получить более чёткие текстуры для всей игры.

Моддер также добавил новые типы облаков, которые Rockstar никогда не включала в игру. Все настройки температуры были созданы с помощью настоящего метеоролога. Создатель использовал реальные климатические данные из мест с аналогичной высотой и погодой. Благодаря этому в игре появились погодные явления, которых не было в оригинальной версии. Все виды погоды также ведут себя реалистично.

Погода также меняется более естественно. Теперь она следует за медленными изменениями в атмосфере, такими как повышение давления, уровня влажности и образование грозовых облаков. Ясное небо не будет внезапно превращаться в грозу. Облака могут медленно рассеиваться или усиливаться в зависимости от температуры и условий. Это делает погоду более реалистичной, с более плавными переходами и меньшим количеством резких, нарушающих погружение изменений.

Вы можете скачать его по этой ссылке.

Комментарии:  31
The Last Geisha

Нифига себе...

kolinmah

Шпалы мыльные, а рельсы четкие.

ratte88

Скачивать 50гб с нексуса
АХАХХАХАХАХХА, удачи

CRAZY rock GAME

А че такое? Лохотрон какой

ratte88 CRAZY rock GAME

там максимальная скорость скачки 2-3 мб. Т.е. сама игра с торрента скачается быстрее, чем этот мод.

GetJet

1. Есть расширение для браузера, чтобы обойти лимит.
2. Альтернативный вариант юзать их менеджер Vortex. Там тоже ограничение, но не такое суровое.

JohnyKitamao

зачем этот бред нужен? просто возьмите 5090 и i9 какой нить и будет вам нереальная картинка

Stas776

А как она улучшит текстуры?

Рогал_Дорн Stas776

Есть настройка в игре называется "Внутренее разрешение" там максимум х2,5. Если так выставить качество будет хорошее, но нужно железо мощное.

Stas776

Нет прямых сравнений, а без них ничего непонятно. Да и на некоторых скринах будто просто резкости накрутили, глаза колит

FumblingLysanias
Вы можете скачать его по этой ссылке. -

Там на Nexus 180 картинок,иди да посмотри...

CRAZY rock GAME

Она и так хорошо выглядит, ее паки не нужны

Витюня Скобочник

Там шляпные консольные текстурки с самого релиза.. блевотина ещё та

Геральт Батькович

нет предела совершенству

D4GoldenHour Витюня Скобочник

Давно играл хоть? С DLSS 4 всё прекрасно выглядит.

sa1958

Ну ничего себе размерчик.

User_200

А есть мод убирающий зеленый фильтр окружения

D4GoldenHour

HD текстуры? Там скорее резкость просто выкручена на максимум...

kolinmah

Скорее через ИИ прогнал. Щас это модно)

DisAssBella

Божественная текстура грязи, хочу видеть ее повсюду

Федя Кочегар

Ох ничё себе 50Гб это пол игры