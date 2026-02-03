Для Red Dead Redemption 2 вышел пак HD-текстур размером 53 ГБ

Моддер DominatorGt выпустил огромный HD-пак текстур для Red Dead Redemption 2 размером 53 ГБ, который призван улучшить почти все текстуры игры. Этот пак сделает игру более чёткой и детализированной.
Как я уже сказал, этот пакет призван переработать почти все текстуры игры. Раньше были многочисленные паки HD-текстур, которые фокусировались на определённых вещах. Но теперь вы можете использовать только этот мод. Недостаток в том, что он огромный. Тем не менее, теперь стало проще получить более чёткие текстуры для всей игры.
Моддер также добавил новые типы облаков, которые Rockstar никогда не включала в игру. Все настройки температуры были созданы с помощью настоящего метеоролога. Создатель использовал реальные климатические данные из мест с аналогичной высотой и погодой. Благодаря этому в игре появились погодные явления, которых не было в оригинальной версии. Все виды погоды также ведут себя реалистично.
Погода также меняется более естественно. Теперь она следует за медленными изменениями в атмосфере, такими как повышение давления, уровня влажности и образование грозовых облаков. Ясное небо не будет внезапно превращаться в грозу. Облака могут медленно рассеиваться или усиливаться в зависимости от температуры и условий. Это делает погоду более реалистичной, с более плавными переходами и меньшим количеством резких, нарушающих погружение изменений.
Вы можете скачать его по этой ссылке.
Нифига себе...
Шпалы мыльные, а рельсы четкие.
Скачивать 50гб с нексуса
АХАХХАХАХАХХА, удачи
А че такое? Лохотрон какой
там максимальная скорость скачки 2-3 мб. Т.е. сама игра с торрента скачается быстрее, чем этот мод.
1. Есть расширение для браузера, чтобы обойти лимит.
2. Альтернативный вариант юзать их менеджер Vortex. Там тоже ограничение, но не такое суровое.
зачем этот бред нужен? просто возьмите 5090 и i9 какой нить и будет вам нереальная картинка
А как она улучшит текстуры?
Есть настройка в игре называется "Внутренее разрешение" там максимум х2,5. Если так выставить качество будет хорошее, но нужно железо мощное.
Нет прямых сравнений, а без них ничего непонятно. Да и на некоторых скринах будто просто резкости накрутили, глаза колит
Там на Nexus 180 картинок,иди да посмотри...
Она и так хорошо выглядит, ее паки не нужны
Там шляпные консольные текстурки с самого релиза.. блевотина ещё та
нет предела совершенству
Давно играл хоть? С DLSS 4 всё прекрасно выглядит.
Ну ничего себе размерчик.
А есть мод убирающий зеленый фильтр окружения
HD текстуры? Там скорее резкость просто выкручена на максимум...
Скорее через ИИ прогнал. Щас это модно)
Божественная текстура грязи, хочу видеть ее повсюду
Ох ничё себе 50Гб это пол игры