Для Red Dead Redemption 2 вышла русская нейроозвучка - работа над проектом заняла девять месяцев

Друзья, наконец-то настал момент, которого многие так долго ждали! Студия MGVDub закончила работу над релизной версии Русской озвучки для Red Dead Redemption 2!

Работа над проектом длилась около 9 месяцев. За это время была проделана огромная работа по переводу, синтезу, обработке и адаптации реплик персонажей. Купить озвучку можно на бусти автора

За время разработки автор так же выпускал демонстрационную версию озвучки, которую мог скачать и попробовать абсолютно бесплатно каждый. Это позволило вам заранее оценить результат нашей работы, а нам — продолжить совершенствовать озвучку.

Red Dead Redemption 2 — невероятно масштабная игра с огромным количеством диалогов, уникальных персонажей и эмоциональных сцен. И главной задачей было не просто перевести речь на русский язык, а постараться сохранить характеры героев, атмосферу Дикого Запада и эмоции оригинальных актёров.

❤Огромное спасибо всем, кто поддерживал проект на протяжении этих 9 месяцев! Тем, кто следил за разработкой, тестировал демонстрационную версию, делился отзывами и помогал двигаться дальше.

Именно ваша поддержка мотивировала не останавливаться и довести эту масштабную работу до конца.

По цифрам:

- Озвучено 430 тысяч реплик, включая всех случайных прохожих, npc и подобных, это 312 часов аудио с непрерывной речью

- Переозвучены все катсцены: их больше 630 штук

Теперь пришло время снова отправиться в путешествие вместе с Артуром Морганом — но уже на русском языке!

Приятной игры!