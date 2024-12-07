DreamVoice показала концепт-трейлер Red Dead Redemption 2 с русской нейроозвучкой

Студия DreamVoice, которая выпустила русскую нейроозвучку для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, показала то, как могла бы звучать Red Dead Redemption 2 на русском языке.



DreamVoice уточнила, что пока не готова взяться за данный проект. Озвученный трейлер является лишь примером того, как могла бы звучать Red Dead Redemption 2 в их исполнении. Поэтому, к сожалению, если студия и возьмётся за культовую игру от Rockstar Games, то этого придётся подождать.

В свою очередь студия GamesVoice оценила работу над ручной озвучкой для Red Dead Redemption 2 в 15 миллионов рублей.