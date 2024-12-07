DreamVoice показала концепт-трейлер Red Dead Redemption 2 с русской нейроозвучкой

Студия DreamVoice, которая выпустила русскую нейроозвучку для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, показала то, как могла бы звучать Red Dead Redemption 2 на русском языке.
DreamVoice уточнила, что пока не готова взяться за данный проект. Озвученный трейлер является лишь примером того, как могла бы звучать Red Dead Redemption 2 в их исполнении. Поэтому, к сожалению, если студия и возьмётся за культовую игру от Rockstar Games, то этого придётся подождать.
В свою очередь студия GamesVoice оценила работу над ручной озвучкой для Red Dead Redemption 2 в 15 миллионов рублей.
Дайте две. Чтобы не читать тонны диалогов, и такая озвучка в принципе сойдет
тем временем геймс войс
Сойдет? От куда такие как ты вылезают?
Во первых нейронка для тех, кто прям вообще не вдупляет английский или не хочет много читать. Во вторых, в ней просто куча моментов где интонация не та, не говоря про сам акцент, который вообще мимо в этой игре. Если сравнишь с оригиналом, то поймёшь. Поэтому озвучка реальными людьми ещё будет востребована и цена в 15 лямов скорее только из-за объёма работы. Диалогов там море.
деградация даёт свои плоды
Проф. озвучка таких больших проектов нам никогда не светит, поэтому ждем нейронку или Dictor Dialog.
Да тут дело не в этом. Сами Рокстары против любой озвучки кроме оригинальной. Проф озвучка таких проектов это вопрос цены, но такой уж принципе у компании.
Dictor Dialog. это позор я купил и прослезился как это позорно было сделано не покупайте у них озвучку это смех не стоющий не рубля
Тут как раз таки дело в этом, а не в том, что рокстары против. Геймвойсам это не помешало озвучить гта вс. В рдр2 500 тысяч строк диалогов, а теперь представь насколько это трудоёмкий и трудозатратный процесс, особенно для студий, которые получают финансирование только в виде донатов от обычных пользователей
Я конечно понимаю, что это так себе сравнение, но Хогвартс же озвучили, а там тоже не мало диалогов, пусть и унылых.
Да ган..ны они. Просто экономят деньги.
Отлично получается! Можно и даже нужно делать.
Лучше уж нейро озвучка чем неудобные субтитры.
Гта 5 с нейронкой прошел, вообще нормально.
Как сделал перевод?
Я не делал, тут на пегаче он есть, довольно неплохой, посмотри в разделе "файлы" для гта5.
Офигеть, очень круто для нейронки // Алексей Маковецкий
Так это трейлер. Тут текста не много для корректировки ударений, эмоциональной составляющей и произношения. Но звучит хорошо, согласен.
Мне тоже понравилось. Будто трейлер к фильму поглядел.
Я вот не понимаю, зачем в таких форумах люди, отлично знающие английский, начинают топить за оригинальные голоса. Ну блин понятно, что если знать язык, лучше играть в оригинал. А для остальных любая озвучка будет лучше просто сабов.
Корчат из себя эстетов.
Не знают они английский настолько, чтобы понимать, о чем говорят во время игры, а просто читают субтитры. Просто это вбитые в голову понты, что надо смореть фильмы и проходить игры только на языке оригинала, якобы пропадает атмосфера и дух. А то, что сабы очень сильно отвлекают от той же атмосферы и многое пропускаешь - это им вообще по барабану.
Ну, я не согласен, что любая озвучка лучше просто сабов. Да, в свое время мы играли с озвучкой от Фаргус и других студий, разной степени паршивости, но сейчас несколько иное время и мы привыкли к более менее качественной озвучке. Потому зачастую, лучше уж с сабами, чем например с озвучкой через синтезатор речи, покрайне мере для меня. И да, у меня недостаточное знание языка, чтобы чисто на слух переводить. И это я не говорю уже о труде актеров, которые очень старались, чтобы оживить персонажей своими голосами. В RDR2 оригинальная озвучка - очень хорошая
Насколько же сильно не похоже на оригинальные голоса)))
Вообще пох, очень жду, вот тогда точно пройду игру)
Уши прочисть,
Тебе того же желаем. Голоса, интонация, акцент, всё мимо. Озвучка как у типичного сериала.
Лучше с оригинальной играть...
Тебе может и да))
Вот и играй и другим не мешай.
Озвучка нужна в любом случае! Ждем с нетерпением.
Я всё понимаю, бесплатно даже с нейронкой озвучивать не станет. Но 15 лямов это сильно круто.
Прошел на оригинале, с удовольствием перепрошел бы с таким переводом.
Слава искусственному интеллекту, слава роботам. Был бы хорошо сделать такую озвучку, ибо балаболят в игре много, как и во всех играх рокстар, типа ГТА. Очень мешает и сбивает чтение тонны субтитров, во время езды на машинах и экшен сценах. Ну а кому больше нравиться оригинал, то им никто не мешает играть с оригинальными голосами.
Давайте сделайте это самая классная игра в мире про дикий запад нет оналога вообще
Очень хорошая новость ! Попробую в неё сыграть с русозвучкой и может с третьей попытки эта игра попрёт...
Ты о чем? Озвучки нет, только этот трейлер перевели 😎
Это было бы поводом, для меня, перепройти игру
Довольно таки неплохо. Озвучка всегда должна быть, у человека должен быть выбор. Не пойму почему любителей оригинальной озвучки так корёжит, если игру переводят на русский язык?
Рдр2 я бы прошел с ру озвучкой
Мёртвая озвучка без эмоций и души.
Маразм
Неплохо конечно, но с оригиналом не сравнимо.
Атмосфера игры стоится именно на диалогах, то как персонажи говорят, строят мимику, их интонация, эмоции и т.д., всё это очень сложно повторить обычным дублем, не говоря уже о нейронке.
Да без разницы, если можно будет наконец-то играть и не отвлекаться на сабы, я хочу блин игру, а не книгу))
Когда не понимаешь что бормочат до интонаций уже и дела никакого нет.
Именно,о чём, собственно, и речь.
Так и играй в игру,изучай английский и будешь всё прекрасно понимать без субтитров а не ной о том что тебя заставляют читать,весь мир об этом ноет но всё равно играет потому что есть такая вещь как нарратив
Мне 45, и за свою жизнь я начинал пару раз изучать английский, но мне он был нужен исключительно для игр и видимо это не достаточный мотиватор, очень сложно было и в итоге бросал это страдание))
С такой озвучкой можно было бы и пройти игру.
Только стоит учесть, что за подобное от Роков может прилететь
В России не прилетит.
Лучше, чем ничего
АЛАЙКЕТ
Я так скажу, кто не играл в РДР2, обязательно первый раз только в оригинале, потому что игра именно что о сюжете, о харизме тех или иных персонажей, иначе можно потерять интерес к ней, а после уже с нейронкой, как в БГ3 делают)
Скорей бы озвучку дали, а то без озвучки эта игра на 7/10.
Зачем нужна актёрская игра, эмоции, право? Слушать нейроозвучку - вот это дело, ведь с прочтением субтитров проблемы, хотя они максимально комфорты.
Я конечно тоже люблю книги почитать, но тут хотелось бы играть и не отвлекаться на сабы. Вообще похрен на оригинальные голоса, я все равно ничего не понимаю. Почему-то фильмы все смотрят в дубляже, а в играх вечно вылезают адепты оригинальных голосов)
Кто эти, т.н. "Все", при просмотре кино? Что за привычка, говорить за всех? Лично я, смотрю исключительно в авторском переводе, благо сайт https://perevodman.com существует)
Кстати, вот авторская озвучка в исполнении того же Сербина отлично подошла бы к РДР- 2- всяко лучше, чем нейронка и дубляж голосами мимо кассы.
Так это без разницы, дубляж или авторская, в любом случае лучше, чем просто субтитры))
Вот здесь соглашусь, при грамотном наложении.
Я все понимаю: современная журналистика, ПГ и всё такое, но все же, что такое "ручная озвучка"? 😂
Да ладно, это фигура речи. Надо было написать "озвучкой с реальными актёрами".
А что, слово "дубляж" уже стало немодным? 😎
Не знаю, по моему так себе. Оригинал намного лучше.
Добротно !
Хз- диалоги в РДР 2- это часть игры, а не просто способ передачи информации, поэтому игры роков наверное единственные, которые я никогда не буду гамать с подобными переводами- исключением является разве что авторский перевод.
Для ру-озвучки очень высокий уровень. Но в оригинале слишком харизматичные актеры подобраны. Не как их думаю под нейросеть не адаптировать.
Уже много раз пробовал нейроозвучку, результат один и тот же. В трейлерах показывают самые удачные моменты. А на деле тут и там всплывают косяки, то интонация кривая, то ударение, то фраза обрезается. Вначале ты игноришь, уговария себя - зато голоса на русском. А потом чаша терпения переполняется и ты понимаешь что все погружение разрушается от того, что не перестаёшь замечать эти недочёты. Как итог нейронока удаляется.
Тут по трейлеру даже видно, что стыдоба какая то, а не озвучка, тот же подвальный coldfilm лучше озвучивает, но это не те игры, которые нужно озвучивать, всё понятно и без озвучки в играх рокстар
Какая интонация, какое ударение, когда ты скачешь на лошади и осматриваешь окресные пейзажи или отсреливая неписей? Главное, не отвлекаясь, понять о чем говорят, а не этот ваш словесный эстетизм. Одно дело катсцены - тут можно и почитать, но во время активного геймплея набуй не уперлось еще таращить зенки на сабы или попросту пропускать часть диалогов.
Вот и я о том же талдычу уже не один год, друг)
Да многие им уже много лет это повторяют раз за разом, но как-то не доходит 😎
Смотрел стрим "Актерской курилки" и там в одном из выпусков ребята правильно сказали про озвучку РДР2 да и в целом игр от Рокстар - не надо это трогать, это шедевр и потянуть такой проект будет очень затратно и не факт что получится хорошо, а оригинал просто безупречен.
P.S. Даже на примере данного видео - заметно, как теряется атмосфера и харизма персонажей, понятно что это нейросеть зачитывает, но в целом "дух" дикого запада, увы, никак не передать на другие языки.
P.S.S Чуваки, кто это делает - все равно ВЫ молодцы, лучше за ГТА 5 возьмитесь или другие проекты, просто РДР2 реал не самый подходящий выбор.
У людей должен быть выбор. Лично я прошел с анг. озвучкой и очень хотел бы с русской пройти пусть и среднего качества.
Знаешь, даже если бы озвучка была бы хуже оригинала и потерялась бы какая-то там харизма, я все равно был бы ей рад, потому что мне не пришлось бы всю игру пялиться на субтитры, попутно стараясь следить за геймплеем. Это одна из причин, из-за которой я до сих пор не прошел RDR 2, хоть когда-то и предзаказал ее.
Только на нейросеть надежды тогда и остаются, ни ГеймсВойс, ни другие менее популярные студии за такой объем не возьмутся.
едешь такой в гта на машине идёт миссия , читаешь текст который быстро проскальзывает , и при этом нужно смотреть на дорогу .. всё прочитал - туд же забыл и так всегда , а озвучка вписывается в память , чем субтитры которое поспешно читаешь , пытаясь в это время не влететь в столб или копов для последующего провала этой миссии и начала её с начала !
Могу только выразить сочувствие, благо меня с детства английскому хорошо обучили и таких проблем я не испытываю.
Мика не крыса.
Сталкера понимаю, но РДР в оригинале лучше по моему..
По твоему может и да, по мне так нет.
Вообще на них, с2 не хотят и пошли в пупок.
Могла бы, но не озвучит, ни у кого духу не хватает озвучить, или боятся кого то. Нет бы придумать как быстро озвучивать новые и все не озвученные игры и суметь продать это народу, нет не могут, так же и игры не способны делать, ни на что не способны наши игроделы и айтишники, одна многолетняя показуха от ИРИ, только мобильные донатные помойки и на ПК донатными танками, и две дешёвые дрочильни дота и кс :(
Отвратительно. Надругательство над оригинальным войсактингом, которым был бриллиантом.
Согласен, но тут народ как в деревне, глухой, им не объяснишь
Когда игра Американская или европейская с оригинальной Английской озвучкой, то само собой русская локализация нужна, а вот если игра с оригинальной Японской озвучкой, то никакой перевод не нужен - только сабы.
ну и кал
сделай лучше сам чем обсирать если такой умный, в игре только оригинал и не все хотят читать субтитры
Поддерживаю, в игры рокстар нужно играть только с оригинальной озвучкой, ни один дубляж и на 10% не подойдёт к тому качеству, которую задали оригинальные актеры озвучки...
Если человек не знает английский толку от оригинала, это тоже самое приехать в Китай и не понять что говорят Китайцы, это работает хорошо кто владеет английском языком.
Если плохо язык знаешь ты не всегда смотришь на субтитры , тут две стороны те который знают английский и проходят норм, а есть те кто вообще его не знает и читать не всегда получается
Ты все фильмы тоже в оригинале смотришь? Я конечно рад за тебя и твоим познаниям языка, но поверь, таких меньшинство.
понятное дело, что свой, родной язык воспринимается лучше, но это не повод обесценивать уровень оригинала. Я хз как такое можно объяснить и как можно не слышать, не ощущать шарм от их голосов. Более простой и наглядный пример - Бэтмен.
И вообще странно для геймера рассуждать на эти темы, что значит читать не получается или не хочется? Столько игр отменных без локализации на русский язык. Вообще не повод их не проходить из-за непонятных, надуманных причин по которым читать, вдруг оказывается чем то непостижимым.