Друзья актера, работавшего над ролью Артура Моргана в RDR 2, думали, что он лжет, и на самом деле безработный

Red Dead Redemption 2 стала таким большим хитом для Rockstar, что она каким-то образом раскрутила актера, сыгравшего главного героя. Американец Роджер Кларк озвучил Артура Моргана и принял участие в сеансах захвата движения, а также получил за свою роль несколько номинаций на престижные премии (на The Game Awards 2018 он победил в категории "лучшая актерская игра"). Тем не менее путь к успеху был нелегким. Достаточно сказать, что работа артиста в период разработки Red Dead Redemption 2 вызывала сомнения у его друзей.

Роджер Кларк недавно рассказал забавную историю из своей жизни, связанную именно с работой над блокбастером Rockstar. Известно, что актер начал сотрудничать с создателями Red Dead Redemption 2 в 2013 году и в течение пяти лет, практически изо дня в день, работал так, как будто это была постоянная работа. Его сессии в нью-йоркской студии иногда длились по 12-14 часов, но, несмотря на такую самоотдачу артиста, его друзья считали его безработным.

В конце концов, Кларк уже полдесятка лет говорил близким, что работает над некой видеоигрой, но не мог ничего о ней рассказать - очевидно, это запрещал его контракт с Rockstar. Неудивительно, что его друзья стали достаточно подозрительны, чтобы поверить, что он просто врет им о своей занятости и на самом деле нигде не работает. В какой-то момент они даже начали объяснять Кларку, что признаться в том, что он безработный, - это нормально, и он должен сказать им об этом прямо, а не скрывать правду.

[В начале работы над Red Dead Redemption 2] я говорил своим друзьям: "Знаете, я работаю над такой замечательной видеоигрой, но я не могу рассказать вам о ней, я не могу ничего о ней раскрыть". Они были рады услышать эту новость, но потом прошел год, два, и они начали спрашивать: "Ты все еще работаешь над этой игрой, о которой не можешь рассказать?". Я отвечал, что да, на что они такие: "Знаешь, Роджер, это нормально, если ты безработный. Тебе не обязательно врать об этом".

Процитированная выше реакция хорошо говорит о друзьях Роджера Кларка, которые не собирались отворачиваться от него даже после возможной новости о том, что он остался без работы. Тем не менее, вся эта ситуация - курьез, ведь в то время как близкие актера подозревали, что он совсем не зарабатывает, исполнитель роли Артура Моргана на самом деле много работал, а контракт, подписанный с Rockstar, обеспечивал ему финансовую стабильность.