Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.4 14 109 оценок

Джеффри Дин Морган очень хочет увидеть экранизацию RDR 2 - и готов сыграть Артура Моргана даже бесплатно

AceTheKing AceTheKing

Несмотря на то, что Rockstar Games пока не объявляла о планах экранизировать франшизу Red Dead Redemption, актёр Джеффри Дин Морган уже изъявил желание исполнить главную роль.

Звезда "Ходячих мертвецов", "Хранителей" и ряда других фильмов, во время фан-встречи ответил на вопрос о том, хотел бы ли он сыграть Артура Моргана - главного персонажа Red Dead Redemption 2:

Это даже не обсуждается. Мой любимый жанр - вестерн, и здесь просто нет конкурентов. Мой сын сейчас играет в эту невероятную игру. Я бы сделал это бесплатно.

Неизвестно планирует ли Rockstar Games заняться экранизацией RDR 2, но если компания все-таки когда-то решится на это, то как минимум один желающий на главную роль у неё уже есть, тем более, что даже фамилия у него соответствующая.

20
28
Комментарии:  28
Traha_Global

Размечтался.Если и снимут фильм то позовут на его роль какого нибудь африканца)

ZAUSA
Размечтался.Если и снимут фильм то позовут на его роль какого нибудь африканца)

Он уже Нигана играл.

Traha_Global ZAUSA

Это я про повесточку нашу любимую. На примере Фоллаута там в главной роли сильная и независимая женщина,африканец и гуль.

Napoleon001 Traha_Global

Чем тебе негры мешают в фэнтези фильме? Или они канон переписали?

hamshut

А он бы точно смог его сыграть)

ZAUSA

А Роджер Кларк не хочет, что ли? Или, если бесплатно, то это решает?

Святой Джо

Ну, явно что тот, что тот, не такого статуса актеры, чтобы что-то решать. Они снимаются куда позовут.

Grazy__Rock

Голливудские пиявки, им плевать на игру они хотят поучаствовать в проекте с хайповым именем, напросись в любой вестерн и сыграй вдохновлённого Артуром персонажа, никто не запрещает или на озвучку в РДР 3 на худой конец, но экранизация игры которая и так кинцо это паразитирование

Hugemozg

Опоздал парниша Белла Рамзи уже застолбила все главные роли во всех экранизациях игр.

Massive Talent

А он не староват для этой роли?

antiRed

как раз будет ,артур тоже не молод

gliga142 antiRed

ну не 60 же .. ему больше подойдёт роль Датча

ClevoGame antiRed

ты явно не знаком с игрой так же как и с персонажем. На момент смерти Артуру было всего 36 лет!

JustA_NiceGuy

Он конечно хорош, но не думаю, что прям идеально подходит на эту роль. Может получится как некоторые фильмы с Jared Leto.

Рикочико

Ему только Мику играть.

gliga142

Лучше пусть сыграет Датча

SoRaS3

Типаж не тот. Артур на голову выше.

