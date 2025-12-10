Джеффри Дин Морган очень хочет увидеть экранизацию RDR 2 - и готов сыграть Артура Моргана даже бесплатно

Несмотря на то, что Rockstar Games пока не объявляла о планах экранизировать франшизу Red Dead Redemption, актёр Джеффри Дин Морган уже изъявил желание исполнить главную роль.

Звезда "Ходячих мертвецов", "Хранителей" и ряда других фильмов, во время фан-встречи ответил на вопрос о том, хотел бы ли он сыграть Артура Моргана - главного персонажа Red Dead Redemption 2:

Это даже не обсуждается. Мой любимый жанр - вестерн, и здесь просто нет конкурентов. Мой сын сейчас играет в эту невероятную игру. Я бы сделал это бесплатно.

Неизвестно планирует ли Rockstar Games заняться экранизацией RDR 2, но если компания все-таки когда-то решится на это, то как минимум один желающий на главную роль у неё уже есть, тем более, что даже фамилия у него соответствующая.