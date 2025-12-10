Джеффри Дин Морган очень хочет увидеть экранизацию RDR 2 - и готов сыграть Артура Моргана даже бесплатно

Несмотря на то, что Rockstar Games пока не объявляла о планах экранизировать франшизу Red Dead Redemption, актёр Джеффри Дин Морган уже изъявил желание исполнить главную роль.
Звезда "Ходячих мертвецов", "Хранителей" и ряда других фильмов, во время фан-встречи ответил на вопрос о том, хотел бы ли он сыграть Артура Моргана - главного персонажа Red Dead Redemption 2:
Это даже не обсуждается. Мой любимый жанр - вестерн, и здесь просто нет конкурентов. Мой сын сейчас играет в эту невероятную игру. Я бы сделал это бесплатно.
Неизвестно планирует ли Rockstar Games заняться экранизацией RDR 2, но если компания все-таки когда-то решится на это, то как минимум один желающий на главную роль у неё уже есть, тем более, что даже фамилия у него соответствующая.
Размечтался.Если и снимут фильм то позовут на его роль какого нибудь африканца)
Он уже Нигана играл.
Это я про повесточку нашу любимую. На примере Фоллаута там в главной роли сильная и независимая женщина,африканец и гуль.
Чем тебе негры мешают в фэнтези фильме? Или они канон переписали?
А он бы точно смог его сыграть)
А Роджер Кларк не хочет, что ли? Или, если бесплатно, то это решает?
Ну, явно что тот, что тот, не такого статуса актеры, чтобы что-то решать. Они снимаются куда позовут.
Голливудские пиявки, им плевать на игру они хотят поучаствовать в проекте с хайповым именем, напросись в любой вестерн и сыграй вдохновлённого Артуром персонажа, никто не запрещает или на озвучку в РДР 3 на худой конец, но экранизация игры которая и так кинцо это паразитирование
Опоздал парниша Белла Рамзи уже застолбила все главные роли во всех экранизациях игр.
А он не староват для этой роли?
как раз будет ,артур тоже не молод
ну не 60 же .. ему больше подойдёт роль Датча
ты явно не знаком с игрой так же как и с персонажем. На момент смерти Артуру было всего 36 лет!
Он конечно хорош, но не думаю, что прям идеально подходит на эту роль. Может получится как некоторые фильмы с Jared Leto.
Ему только Мику играть.
Лучше пусть сыграет Датча
Типаж не тот. Артур на голову выше.