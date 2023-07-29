Эксперт протестировал видеокарту GeForce RTX 4080 в Red Dead Redemption 2 в 1080p, 2K, 4K и даже безумных 8K и 12K

Тестирование провел автор YouTube-канала zWORMz Gaming.
Тестирование проводилось на ПК с процессором Intel Core i5-13600K и 32 ГБ оперативной памяти формата DDR5-6000.
Результаты:
- Red Dead Redemption 2, 1080p, пресет Ultra — 150 fps.
- Red Dead Redemption 2, 2K, пресет Ultra — 110 fps.
- Red Dead Redemption 2, 4K, пресет Ultra — 80 fps.
- Red Dead Redemption 2, 8K, пресет Ultra — 25 fps.
- Red Dead Redemption 2, 8K, пресет Ultra, DLSS Performance — 50 fps.
- Red Dead Redemption 2, 4K, пресет Optimized — 120 fps.
- Red Dead Redemption 2, 8K, пресет Optimized — 37 fps.
- Red Dead Redemption 2, 8K, пресет Optimized, DLSS Performance — 60 fps.
- Red Dead Redemption 2, 12K, пресет Optimized — не запустилась.
- Red Dead Redemption 2, 12K, пресет Low — 18 fps.
Мощности GeForce RTX 4080 достаточно для беспроблемной игры в 4K при максимальных настройках. Кроме того, при средних настройках и DLSS можно играть даже в 8K
Таких видосов на Ютубе миллиард, зачем это оформлять отдельной новостью?!
Спроси Simple Jack'a, он этим занимается ежедневно. Не успеешь оглянутся, ещё комментарий твой удалят, потому что он очень любит кидать жалобы)
Спасибо за предупреждение)
Я тут новичок и даже не знал, что у вас такие персонажи водятся)
Добро пожаловать!
Здесь неплохо, но куда смотрит модерация - я не знаю.
Реагируют оперативно на провокации, ругань, но на таких личностей как Simple Jack смотрят сквозь пальцы.
Да, Simple Jack любитель выкладывать бессмысленные и дилетантские новости про нейросети, про бенчмарки - всё ради бонусов)
P.S Если бы человек признал свою ошибку, то вопросов бы не было. Но он продолжает засорять новостную ленту этим постным бредом.
лол, меня за это недавно банили))
Я думаю, что коллективные жалобы на новость и самого постера - будут неплохим решением)
Да, правда? Неужели!?
@Simple Jack - прекрати выкладывать этот постный бред. Кидать жалобы на комментарии в крысу - тебе не помогут.
P.S Повторный комментарий. Предыдущий был удалён и вы прекрасно знаете, чья была жалоба))
Да тут есть еще одна интересная личность под ником Janekste то вообще уникал почитать что он пишет это просто нет слов...........
кто бы мог подумать, я то решил что она выше 320х200 не тянет
Что там тестировать? Игру на ультра c DLSS и допотопная RTX 2080 тянет в 4K.
ты не понимаешь, это другое
А там ничего после такого не по плавилось? ну например с разъёмом питания😄