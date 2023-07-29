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Red Dead Redemption 2 26.10.2018
9.1 5 929 оценок

Эксперт протестировал видеокарту GeForce RTX 4080 в Red Dead Redemption 2 в 1080p, 2K, 4K и даже безумных 8K и 12K

Simple Jack
Новости

Тестирование провел автор YouTube-канала zWORMz Gaming.

Тестирование проводилось на ПК с процессором Intel Core i5-13600K и 32 ГБ оперативной памяти формата DDR5-6000.

Результаты:

  • Red Dead Redemption 2, 1080p, пресет Ultra — 150 fps.
  • Red Dead Redemption 2, 2K, пресет Ultra — 110 fps.
  • Red Dead Redemption 2, 4K, пресет Ultra — 80 fps.
  • Red Dead Redemption 2, 8K, пресет Ultra — 25 fps.
  • Red Dead Redemption 2, 8K, пресет Ultra, DLSS Performance — 50 fps.
  • Red Dead Redemption 2, 4K, пресет Optimized — 120 fps.
  • Red Dead Redemption 2, 8K, пресет Optimized — 37 fps.
  • Red Dead Redemption 2, 8K, пресет Optimized, DLSS Performance — 60 fps.
  • Red Dead Redemption 2, 12K, пресет Optimized — не запустилась.
  • Red Dead Redemption 2, 12K, пресет Low — 18 fps.

Мощности GeForce RTX 4080 достаточно для беспроблемной игры в 4K при максимальных настройках. Кроме того, при средних настройках и DLSS можно играть даже в 8K

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-21
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
кум кумич

Таких видосов на Ютубе миллиард, зачем это оформлять отдельной новостью?!

13
Merelone

Спроси Simple Jack'a, он этим занимается ежедневно. Не успеешь оглянутся, ещё комментарий твой удалят, потому что он очень любит кидать жалобы)

7
кум кумич Merelone

Спасибо за предупреждение)

Я тут новичок и даже не знал, что у вас такие персонажи водятся)

5
Merelone кум кумич

Добро пожаловать!
Здесь неплохо, но куда смотрит модерация - я не знаю.
Реагируют оперативно на провокации, ругань, но на таких личностей как Simple Jack смотрят сквозь пальцы.
Да, Simple Jack любитель выкладывать бессмысленные и дилетантские новости про нейросети, про бенчмарки - всё ради бонусов)

P.S Если бы человек признал свою ошибку, то вопросов бы не было. Но он продолжает засорять новостную ленту этим постным бредом.

5
Мур Мур lamour Merelone

лол, меня за это недавно банили))

0
Merelone Мур Мур lamour

Я думаю, что коллективные жалобы на новость и самого постера - будут неплохим решением)

0
Merelone

Да, правда? Неужели!?
@Simple Jack - прекрати выкладывать этот постный бред. Кидать жалобы на комментарии в крысу - тебе не помогут.

P.S Повторный комментарий. Предыдущий был удалён и вы прекрасно знаете, чья была жалоба))

4
potemkin2021

Да тут есть еще одна интересная личность под ником Janekste то вообще уникал почитать что он пишет это просто нет слов...........

2
Oscilograf
Мощности GeForce RTX 4080 достаточно для беспроблемной игры в 4K при максимальных настройках.

кто бы мог подумать, я то решил что она выше 320х200 не тянет

3
warp 37

Что там тестировать? Игру на ультра c DLSS и допотопная RTX 2080 тянет в 4K.

1
Oscilograf

ты не понимаешь, это другое

1
Yagami Raito

А там ничего после такого не по плавилось? ну например с разъёмом питания😄

0