Эксперт протестировал видеокарту GeForce RTX 4080 в Red Dead Redemption 2 в 1080p, 2K, 4K и даже безумных 8K и 12K

Продолжение вестерна Red Dead Redemption от Rockstar.

Возьмите на себя роль преступника Артура Моргана и узнайте историю банды «Ван дер Линде», которая грабит, сражается и крадет во имя выживания на просторах самого сердца Дикого Запада, пока цивилизация подкрадывается все ближе и вытесняет легендарных разбойников с обжитых мест.