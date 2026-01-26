Ещё один источник подтвердил версии Red Dead Redemption 2 для консолей PS5 и Xbox Series

Рис «Kiwi Talkz» Рейли, известный в индустрии своими обширными контактами с разработчиками, добавил остроты последним слухам. Инсайдер утверждает, что на 100% уверен в существовании проекта «RDR2 Next-Gen», ссылаясь на прямую информацию от восьми человек, работавших над этой версией. Хотя Rockstar тщательно хранит свои секреты, проект очень реален и ждёт своего подходящего момента.

Задержки с официальным анонсом, вероятно, связаны с масштабной работой над GTA VI, которая в настоящее время является приоритетной для студии. В документах из известной утечки Microsoft 2023 года уже упоминались планы выпуска Red Dead Redemption 2 для консолей девятого поколения, что предполагает, что работа над игрой могла вестись годами — или даже уже завершена — и разработчики просто ждут возможности продвинуть порт, который может принести миллионы долларов прибыли.

Rockstar, вероятно, корректирует даты, чтобы обновлённый вестерн не совпадал с маркетинговой кампанией их грядущего хита с Джейсоном и Люсией в главных ролях, но, как сообщается, основа для новой версии RDR 2 готова.

Чего мы можем ожидать от «улучшенной» версии? Если Rockstar последует примеру ремастера GTA V, игроки на PS5 и Xbox Series получат: