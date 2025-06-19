Это было ожидаемо - актер Red Dead Redemption 2 извинился, что "возможно, ввел людей в заблуждение"

Хотя актер озвучивания Роб Витхофф недавно дразнил объявлением от Rockstar Games относительно Red Dead Redemption 2, а также получил подтверждение от коллеги по озвучиванию Роджера Кларка, Rockstar пока не сделала никаких заявлений. Теперь же, в недавней прямой трансляции, Витхофф сказал, что у него нет полномочий делать какие-либо заявления от имени Rockstar. «Я не делаю заявлений от имени Rockstar Games», — сказал он.
«У меня есть кое-что, чем я действительно взволнован, я действительно взволнован, и я думаю, что вы тоже будете взволнованы», — сказал он, продолжив, что он понял, что он, возможно, «ввел в заблуждение некоторых людей, когда объявил, что у меня есть что-то, о чем я не могу говорить прямо сейчас».
Просто осознайте — и я знаю, что вы это знаете, но позвольте мне напомнить вам — я не делаю объявлений для Rockstar Games. Мы все это знаем, я просто напоминаю вам, что я не делаю объявлений для Rockstar Games. Rockstar Games делает объявления для Rockstar Games, и они не используют меня для этого. Поэтому, пожалуйста, знайте это, и снова я все еще думаю, что многие из вас будут действительно взволнованы этой новостью, безусловно.
Витхофф известен своей ролью Джона Марстона в Red Dead Redemption 2, в то время как Кларк известен своей работой в роли Артура Моргана. Объявление, вероятно, должно быть связано со слухами, окружающими обновление PS5 и Xbox Series X/S для Red Dead Redemption 2, а также слухами о порте Switch 2. Чуть ранее на этой неделе Витхофф сказал, что будет некое объявление «определенно до пятницы».
Тварь конченая
Вся суть новостей как обычно гадания на кофе, если вспомнить R уже передумали патч делать так как онлайн не взлетел, конечно можно было разлочить фпс но игра привязана к 30 кадрам.
как игра может быть привязана в 30, если на ломаной пс5 играют в 60 фпс?
Анимация например, или другие механики, например игра идёт 2 раза быстрей и персонаж теряет энергию в 2 раза быстрей, в гта 4 вообще сломан финал попробуй пройти с 60+ и более фпс это тот ещё квест, мотоцикл становиться не управляемым без фиксов.
получается на пк в 150 фпс игра идет в 5 раз быстрее?
А зачем тогда рот открывать
Просто привлекает к себе внимание
Как обычно, а потом окажется правдой )))
Вот нечего сказать, либо нельзя ну и сидите молчите, вот себе аудиторию подписчиков собирают, а те ведутся на каждое слово😉 Что ни новость про GTA, либо RockStar, то либо слухи, либо что-то и кто-то думает, причем опять же, тупо завлекая аудиторию.
К концу года выкатят версию под Свич 2 и актуальные консоли с минимальными изменениями.
Молодец мужик. Недалеким в уши нассать святое дело)
Шо там по Бладику на ПК, есть новости?
что вы все так этот балдберн ждете на пк? Вам что мало проблем в жизни что нужно что бы еще и в игре проблемы были в виде убивания одного босса 5 часов нон-стоп? любой дарк соулс попробуйте если так проблемы нужны.
Чувак, это вы (ПК) на него пипирку гоняете, сотворили себе идол. Я платину выбил еще в 17 году.
и как долго вы босса одного мочили в игре?
Да ладно, нае**ли?