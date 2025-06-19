Это было ожидаемо - актер Red Dead Redemption 2 извинился, что "возможно, ввел людей в заблуждение"

Хотя актер озвучивания Роб Витхофф недавно дразнил объявлением от Rockstar Games относительно Red Dead Redemption 2, а также получил подтверждение от коллеги по озвучиванию Роджера Кларка, Rockstar пока не сделала никаких заявлений. Теперь же, в недавней прямой трансляции, Витхофф сказал, что у него нет полномочий делать какие-либо заявления от имени Rockstar. «Я не делаю заявлений от имени Rockstar Games», — сказал он.

«У меня есть кое-что, чем я действительно взволнован, я действительно взволнован, и я думаю, что вы тоже будете взволнованы», — сказал он, продолжив, что он понял, что он, возможно, «ввел в заблуждение некоторых людей, когда объявил, что у меня есть что-то, о чем я не могу говорить прямо сейчас».

Просто осознайте — и я знаю, что вы это знаете, но позвольте мне напомнить вам — я не делаю объявлений для Rockstar Games. Мы все это знаем, я просто напоминаю вам, что я не делаю объявлений для Rockstar Games. Rockstar Games делает объявления для Rockstar Games, и они не используют меня для этого. Поэтому, пожалуйста, знайте это, и снова я все еще думаю, что многие из вас будут действительно взволнованы этой новостью, безусловно.

Витхофф известен своей ролью Джона Марстона в Red Dead Redemption 2, в то время как Кларк известен своей работой в роли Артура Моргана. Объявление, вероятно, должно быть связано со слухами, окружающими обновление PS5 и Xbox Series X/S для Red Dead Redemption 2, а также слухами о порте Switch 2. Чуть ранее на этой неделе Витхофф сказал, что будет некое объявление «определенно до пятницы».