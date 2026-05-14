Фанатские ролики по Red Dead Redemption 2 спровоцировали массовую дискуссию о реальной глубине механик вестерна

Пользователи социальных сетей вновь активно обсуждают наследие вестерна от Rockstar Games. Поводом для дискуссии стали фанатские видеоролики, в которых главные герои просто медленно ходят по локациям под красивую музыку. Часть геймеров обратила внимание на то, что поклонники Red Dead Redemption 2 практически никогда не хвастаются механикой стрельбы или боевой системой, предпочитая демонстрировать лишь визуальные красоты и медленный темп игры.

Критики проекта отмечают, что стрельба в игре сводится к простому нажатию 2 кнопок благодаря агрессивной системе автоприцеливания. По их мнению, именно слабая боевая система стала причиной того, что в 2018 году звание лучшей игры досталось экшену God of War. Некоторые пользователи иронизируют, что типичный ролик по вестерну должен длиться не более 5 секунд на каждый биом, при этом персонажу запрещено бегать или доставать оружие.

В свою очередь защитники проекта утверждают, что механики игры невероятно глубоки. Пользователь сети рассказал, что провел в вестерне 135 часов, и мир до сих пор ощущается живым благодаря системе розыска, сложной охоте и детальному уходу за лошадью. Преданные фанаты также советуют поискать видеоролики, где геймеры демонстрируют кинематографичные перестрелки в стиле фильмов про Джона Уика, доказывая, что при должном умении сражения выглядят эффектно.

С момента релиза этих проектов прошло уже 8 лет, однако дискуссии между фанатами не утихают. За это время игра Rockstar Games разошлась тиражом более 60 млн копий, прочно закрепившись в списке самых продаваемых релизов в истории. Судя по активности в сети, игровое сообщество до сих пор не может прийти к общему мнению о том, какой из проектов объективно заслуживал самую престижную награду индустрии.