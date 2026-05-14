Фанатские ролики по Red Dead Redemption 2 спровоцировали массовую дискуссию о реальной глубине механик вестерна

Пользователи социальных сетей вновь активно обсуждают наследие вестерна от Rockstar Games. Поводом для дискуссии стали фанатские видеоролики, в которых главные герои просто медленно ходят по локациям под красивую музыку. Часть геймеров обратила внимание на то, что поклонники Red Dead Redemption 2 практически никогда не хвастаются механикой стрельбы или боевой системой, предпочитая демонстрировать лишь визуальные красоты и медленный темп игры.
Критики проекта отмечают, что стрельба в игре сводится к простому нажатию 2 кнопок благодаря агрессивной системе автоприцеливания. По их мнению, именно слабая боевая система стала причиной того, что в 2018 году звание лучшей игры досталось экшену God of War. Некоторые пользователи иронизируют, что типичный ролик по вестерну должен длиться не более 5 секунд на каждый биом, при этом персонажу запрещено бегать или доставать оружие.
В свою очередь защитники проекта утверждают, что механики игры невероятно глубоки. Пользователь сети рассказал, что провел в вестерне 135 часов, и мир до сих пор ощущается живым благодаря системе розыска, сложной охоте и детальному уходу за лошадью. Преданные фанаты также советуют поискать видеоролики, где геймеры демонстрируют кинематографичные перестрелки в стиле фильмов про Джона Уика, доказывая, что при должном умении сражения выглядят эффектно.
С момента релиза этих проектов прошло уже 8 лет, однако дискуссии между фанатами не утихают. За это время игра Rockstar Games разошлась тиражом более 60 млн копий, прочно закрепившись в списке самых продаваемых релизов в истории. Судя по активности в сети, игровое сообщество до сих пор не может прийти к общему мнению о том, какой из проектов объективно заслуживал самую престижную награду индустрии.
Игра без геймплея(это когда не нужно думать как играть, чтобы не проиграть) зато с 100500 ненужных механик, я слишком стар чтобы в такое играть...
Сел за ящик/камень, застрелил в голову 15 выбегающих бандюков, вот и вся игра. Очень интересно...
Лучшей игрой 2018 был Monster Hunter World!
После GTA 3 и первого RDR Rockstar не смогла ничего предложить для открытого мира, кроме сжимающихся яиц лошадей на морозе. До сих пор жалею, что потратил на эту муть 60 часов (про RDR2).
Да какая у рокстарз может глубина чего либо? Они даже зажали пять копеек на реальные названия оружия, не говоря уж о прочих деталях. Что, сложно было сделать реальную перезарядку писмейкеру? Все знают, что он заряжается по одному патрону, как наган, а вовсе не так, в игре, у него барабан не открывается.
Типичная рокстарз, миллион строчек диалогов, яйца лошадей раскачиваются на ветру, а собственно игру и геймплей делают младший помошник программиста и уборщица за пять копеек.
симулятор медленных анимаций и гг не способный останавливаться или разворачиваться на месте
Красивая картинка, походить, побродить норм. Но мне чаще хочется заглянуть в мхв и щелкнуть пару темпов, чем заходить в рдр2...