Фанату Red Dead Redemption 2 удалось запустить игру на PS5 в 60 FPS ©

Разработчику-любителю Illusion удалось запустить Red Dead Redemption 2 со скоростью 60 кадров в секунду на PS5, установив любительский патч. Разумеется, консоль была модифицирована, то есть взломана, поскольку иначе установить что-либо извне было бы невозможно.

Как уточняет Illusion, для установки патча необходимо иметь прошивку PS5 между версиями 3.00 и 4.51. Как видно из видеоролика результаты получились отличные, и в игру хочется играть снова.

Следует уточнить, что Illusion никак не связан со студией Rockstar Games, разработавшей Red Dead Redemption 2, и что те, кто решит установить патч в будущем, делают это на свой страх и риск.

В целом, все же интересно наблюдать, как сообщество PlayStation работает над исполнением определенных желаний, таких как более плавная версия Red Dead Redemption 2 на PS5 или даже запуск Bloodborne с частотой 60 кадров в секунду - еще одно маленькое чудо от Illusion, достигнутое в сотрудничестве с Лэнсом Макдональдом.