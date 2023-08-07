Фанату Red Dead Redemption 2 удалось запустить игру на PS5 в 60 FPS

Разработчику-любителю Illusion удалось запустить Red Dead Redemption 2 со скоростью 60 кадров в секунду на PS5, установив любительский патч. Разумеется, консоль была модифицирована, то есть взломана, поскольку иначе установить что-либо извне было бы невозможно.
Как уточняет Illusion, для установки патча необходимо иметь прошивку PS5 между версиями 3.00 и 4.51. Как видно из видеоролика результаты получились отличные, и в игру хочется играть снова.
Следует уточнить, что Illusion никак не связан со студией Rockstar Games, разработавшей Red Dead Redemption 2, и что те, кто решит установить патч в будущем, делают это на свой страх и риск.
В целом, все же интересно наблюдать, как сообщество PlayStation работает над исполнением определенных желаний, таких как более плавная версия Red Dead Redemption 2 на PS5 или даже запуск Bloodborne с частотой 60 кадров в секунду - еще одно маленькое чудо от Illusion, достигнутое в сотрудничестве с Лэнсом Макдональдом.
В 2023 году люди радуются 60 кадрам, а маркетологи на старте продаж новых консолей обещали дурачкам 4к120фпс.
Ну на боксе есть пара игр 120фпс. А так это игры прошлого поколения что бб что рдр2, у них нет версий пс5, что очень плох. Рокам жалко денег, бедная инди компаниии
Так игра же для прошлого поколения консолей, а не текущего.
Только вот игра сделана под 30 кадров, и будет идти в 2 раза быстрей, как было на пк где шкала здоровья таяла гораздо быстрей.
И давно ps5 взломали?)
На фанатах игры держатся. У двух отличных игр лок на 30фпс стоит и фанаты зарешали.
А толку, данной игре пост так 60 не нужно, да и на PS5 все равно плохой HDR, реальный только на Х.
Стоит ли заморачиваться со взломанной консолью ради игры, которую уже давно все прошли и забыли?