Фанаты продолжают строить теории о Red Dead Redemption 3: новая эпоха или возвращение банды Ван дер Линде?

Франшиза Red Dead давно стала примером мастерства Rockstar Games в повествовании, а Red Dead Redemption 2 продолжает считаться одной из лучших по сюжету видеоигр всех времён. Многогранные персонажи, душераздирающие моменты и продуманная история заставляют игроков переживать за героев во всей их красоте и уродстве. Естественно, фанаты с нетерпением обсуждают, каким станет продолжение — хотя Rockstar пока официально не подтвердила существование Red Dead Redemption 3.

Тем не менее, слухи и спекуляции уже бурлят в сети. На Reddit, в сообществе r/RDR2, пользователи вновь обратили внимание на изображение, найденное в RDR2, где молодой Артур Морган позирует вместе с Датчем и Хозией. Для многих фанатов это стало поводом мечтать о приквеле, где эти персонажи могли бы возглавить историю. «Простите, но эта картинка заставляет меня хотеть ещё один приквел. Я хочу увидеть банду в её расцвете», — делится один из пользователей.

Вместе с тем, часть комьюнити считает, что продолжение не должно возвращаться к банде Ван дер Линде. По мнению игроков, Red Dead Redemption 3 должна предложить совершенно нового протагониста и новую карту, без связи с событиями предыдущих игр. «История банды закончена. Нам нужна новая история, новые персонажи и новая карта», — пишет один из комментаторов.

Однако поклонники также видят потенциал в рассказе о второстепенных персонажах. Хозия и Датч, оставаясь значимыми, но второстепенными фигурами, могли бы стать центральными героями, раскрывающими свою психологию и мотивацию. Пользователь Arcadyaa предлагает идею обратной трилогии, действие которой разворачивается в золотой век Дикого Запада. «Обе предыдущие игры были о закате эпохи. Нам нужен золотой век, безумие той эпохи. Возможно, протагонистом будет член банды О’Дрисколлов, чтобы показать больше о банде и о том, как воспринимали Ван дер Линде», — делится он.

Пока Rockstar сосредоточена на Grand Theft Auto VI, релиз которой ожидается в ноябре 2026 года, фанатам остаётся лишь строить догадки и обсуждать, кем могли бы стать главные герои Red Dead Redemption 3. Независимо от направления, все сходятся во мнении: следующая игра должна оправдать легендарную репутацию серии и подарить новые истории, полные трагедий, моральных выборов и эпических моментов на фоне Дикого Запада.