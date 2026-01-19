Фанаты Red Dead Redemption 2 нашли начало загадки "Тайны Паучьего сна", но с разгадкой финала по-прежнему проблемы

Фанаты Red Dead Redemption 2, продолжающие исследовать загадки игры, обнаружили предполагаемый изначальный путь к разгадке так называемой "Тайны Паучьего сна".

Исследователь Strange Man поделился новой находкой: похоже, что в Rockstar Games задумывали, чтобы игроки начинали свое расследование в локации Бутчер-Крик. На этой локации утром под одним из зданий появляется светящаяся отметка, которую можно наложить на карту. Ее углы указывают на несколько других строений.

В каждом из этих зданий находятся цифры от 1 до 5. На одном из них также есть изображение форта, внутри которого скрыты цифры 6 и 7. Рядом с цифрой 7 расположен еще один рисунок-подсказка, который фанаты связывают с ранее обнаруженными загадочными столбами в мире игры.

Хотя это открытие пока не привело к окончательному решению "Тайны Паучьего сна", оно прояснило, каким путем, по замыслу создателей, игроки должны были прийти к этой загадке. Теперь сообщество продолжает поиски, имея более четкое представление о последовательности действий.