Фанаты Red Dead Redemption 2 создали петицию и требуют выпустить сюжетное дополнения для игры

Поклонники высокоценного вестерна Red Dead Redemption 2 не оставляют попыток заставить разработчиков из Rockstar Games вновь обратить внимание на свое детище. Геймеры объединились для создания новой петиции, в которой требуют от студии выпустить сюжетное дополнение для игры. Фанаты согласны на полностью платное расширение, под чем подписалось уже порядка 10 тысяч пользователей.
Red Dead Redemption 2 вышла еще в 2018 году в виде сюжетного приключения, а позднее вышел и полноценный многопользовательский режим. Студия Rockstar Games на момент выхода игры обещала грандиозную поддержку проекта и уровень расширений в духе GTA Online, однако затем про эти планы забыли. Разработчики так и не выпустили нативную версию Red Dead Redemption 2 для консолей нового поколения и фактически перестали обновлять сетевой режим. Для игры даже успели организовать похороны, однако несмотря на все это проект в последнее время показывал отличные продажи и рост активных игроков.
Поклонники Red Dead Redemption 2 приняли решения сделать еще одну попытку, обратить внимание Rockstar на реальную популярность игры в сообществе. Они не стали просить расширить сетевые возможности онлайн-режима или выпустить улучшенную версию игры для консолей, вместо этого они хотят видеть одиночное приключения в рамках DLC. Пользователей устроит любой масштаб расширения и даже если он будет платным, их главное требование - добавить в игру новое сюжетное приключение. Подписать петицию может любой желающий на сайте.
Если итак продается, зачем что-то делать? (с) Рокстар
Этот слоган появился с выходом GTA 5))
С одной стороны да, с другой она и так большая и второе дыхание у неё открывается как раз после финала, но что бы там продолжать это надо ремейк первой
Да и не будет никто этим занимается, они переиздание трилогии так и не довели до ума, куда там до DLC или ремейка первой
понятно, что не будут. фанаты просто выразили свои влажные мечты. но было бы не плохо на нынешнем "безрыбье" (не фанат, но с удовольствием играю периодически) )) Игр такого уровня несколько лет как не выходило. И х.з когда выйдут )))
Обеими руками ЗА! Шедевральная игра! Одна из лучших в игровом десятилетии
У первого рдр было крутое дополнение про зомби. Я вообще мечтаю что бы что то похожее было у гта. Всё таки хочется посмотреть на город в декорациях зомби апокалипсиса.
Только не предлагайте моды про зомби. Это всё таки не то.
Та вышел тебе недавно ЛА в декорациях зомби.
что за прикол у вас про зомби? это ведь днище днищенское ))) это идея "фикс" у пиндосов, как у япошек про лохматых тёлок, постоянно вылезающих из колодца )))
У пиндосов пришельцы и постапок)
Зомби это тема. В первой рдр было много классных моментов в этом длс.
Надо третью часть делать, качественно лучше, а они хотят, что бы разрабы на одном месте топтались, как сейчас принято...
а про что ее делать? тут сюжет уже закончен
Предыстория банды ее основания
поиграть за Датча или Хозию как они встретились и основали банду до момента ограбления в блэкотаре
Про 1920-ые, за Джэка Марстона (сына Джона) про жизнь Джэка уже после эпохи дикого запада, т.к. если честно в название Red Dead Redemption нигде не сказанно что игра должна быть обязательно именно про дикий запад.
Чушь. Серия игр про дикий запад внезапно не на диком Западе. Ни в одной игре про дз он не указан.
В зов хуарезов (который вообще в Мексике находится) пытались уже сделать вестерн в современности. Всосал.
В фильмах вестернах тоже название "дикий запад" Фигурирует редко.
Так что РДР это не про название, а про время и место.
Подписал! Только толку не будет, рокстар слишком оборзевшие...
Русскую озвучку бы запилили, можно было бы ещё раз пройти. Длц точно не будут делать, да и такого уровня игру в ближайшие пять лет точно наверное никто не выпустит. Та же гта6 скорее всего будет повесточной чипухой.
Ну рокстары никогда свои игры на другие языки не переводили. Тут надежда только на энтузиастов, но учитывая количество озвученного текста в игре, я боюсь представить какого масштаба сборы тут нужны и сколько времени займет озвучка.
С одной стороны согласен про русскую озвучку, удобно. С другой понравились голоса английской озвучки, помогает погружаться в ту эпоху. Вот если объединить через нейросеть эти два параметра, вот это круто вышло бы!
нах не нужна ру озвучка в этой игре, оригинальные голоса эмоции и выражение передают, бубняж тут не нужен наш
Да, особенно офигенно читать субтитры, когда управляешь лошадью и стреляешь еще))
Конкретно этой игре озвучка не нужна) Вся атмосфера сразу потеряется. Только в оригинале её проходить.
По-моему, не надо никаких дополнений) История целиком и полностью закончена.
А им некогда дополнения делать, они ГТА Онлайн доят. Шарк-карты сами себя не купят.
Требую сюжетку, где можно застрелить одного козла и спасти Артура!
Штрауса? о да
Неужели они правда думают, что Рокстар не насрать на эти петиции?
Они на онлайн то положили "большой и толстый", который мог им приносить прибыль. Не такую как в ГТА, но все таки прибыль. Плюс уменьшили кол-во игр, которые собираются выпускать. Вероятно, даже отказались от всех ремейков, которые ждали люди и о которых ходили слухи. Тот же первый RDR и Bully.
В целом они могли продолжить историю Джона после конца игры, так сказать ремастер rdr 2010 года, но скорей всего они ничего не станут делать, их интересует только прибыль гта онлайн.
Сетевой режим не оправдал надежды издателя, кто в здравом уме будит вкладывать свои деньги в хотелки ноунемов если это не принесет 300% прибыли ))))))
Ну да, щас дружно соберутся и будут удовлетворять эти хотелки, чё за детский сад
только сейчас прохожу. и понимаю насколько она опередила время.
Долбоны, про что там выпускать? Про марстона? Зачем? Или про кого? Лучше бы соло режим для онлайна завезли уже нормально, чтобы можно было без подмены файлов играть, и с работающими ивентами с другими игроками. Чтобы весь мир был твой, а на стычки можно было грузиться.
Ибо сейчас либо дели свою игру с читаками и ганкерами и имей возможность присоединяться к испытаниям свободного режима или сиди в соло лобби один.
Про того же Датча ван дер Линде можно вполне хорошую историю выпустить. Про тоже когда он был молодым...
можно, но персонаж по сути мертв. И это всем известно. будет ли кто то играть за мертвеца? Тем более чтобы сделать длц нужно делать новые локации, а рокстары игру то 8 лет пилили, длц будут пилить 2+ года, толку от такого?
По твоим словам выпуск второй даже не имел смысла, ведь мы знаем, что все они умрут.
Если делать новую часть, то только с новыми персонажами)
ну вообще мне не оч нравится играть за труп. Хотя про артура в 1й части разве было что то сказано?
...весьма странно, что сами Rocstar не заинтересованы в RDR2....ведь вестернов, как таковых, на рынке видеоигр, по пальцам пересчитать, а из классных только RDR и RDR2.
он собрал меньше чем они хотели
Онлайн не взлетел, по этому они поддержку и свернули игры, даже патча на новое поколения не будет.
Согласен, сюжетное расширение нужно!
Не только дополнение и вообще, эндгейм отсутствует в принципе.
Ну ок. Даже если будут делать, то про кого, мне интересно?
Как же я хочу поиграть в этот шедевр!
Рокстарам пофиг! Деньги без всяких DLC льются рекой. Смысл заморачиваться над доп.контентом? Всех денег мира всё равно не заработаешь. Как по мне, надо не DLC делать, а ремейк RDR1 (она продолжает сюжет RDR2 по факту) и, желательно, сразу на ПК выпускать. А после можно и RDR3 делать.
По факту контента в RDR2 без всяких DLC дофигища! Игра целостная и комплексная. Контента на сотни часов.
Мне как консольщику хотя бы некстген версии хватило. С 60фпс.
"Фанаты Red Dead Redemption 2 создатели петицию и требуют..."
Вот пусть идут учиться сначала, а потом работать и создавать игры, которые им хочется.
Требуют они, да всралось, что они там требуют.
А как же купите игру, поддержите разработчика ?Вижу так -состригли с игроков деньги , и болт положили !А по чему ?Да потому что гта больше прибыли получают . Вы ещё видать за лицензии руками и ногами ?
Фанатики больные, мало игр что-ли?)
Хороших мало...
А особенно мало игр от Rock Star ))))