Фанаты Red Dead Redemption 2 создали петицию и требуют выпустить сюжетное дополнения для игры ©

Поклонники высокоценного вестерна Red Dead Redemption 2 не оставляют попыток заставить разработчиков из Rockstar Games вновь обратить внимание на свое детище. Геймеры объединились для создания новой петиции, в которой требуют от студии выпустить сюжетное дополнение для игры. Фанаты согласны на полностью платное расширение, под чем подписалось уже порядка 10 тысяч пользователей.

Red Dead Redemption 2 вышла еще в 2018 году в виде сюжетного приключения, а позднее вышел и полноценный многопользовательский режим. Студия Rockstar Games на момент выхода игры обещала грандиозную поддержку проекта и уровень расширений в духе GTA Online, однако затем про эти планы забыли. Разработчики так и не выпустили нативную версию Red Dead Redemption 2 для консолей нового поколения и фактически перестали обновлять сетевой режим. Для игры даже успели организовать похороны, однако несмотря на все это проект в последнее время показывал отличные продажи и рост активных игроков.

Поклонники Red Dead Redemption 2 приняли решения сделать еще одну попытку, обратить внимание Rockstar на реальную популярность игры в сообществе. Они не стали просить расширить сетевые возможности онлайн-режима или выпустить улучшенную версию игры для консолей, вместо этого они хотят видеть одиночное приключения в рамках DLC. Пользователей устроит любой масштаб расширения и даже если он будет платным, их главное требование - добавить в игру новое сюжетное приключение. Подписать петицию может любой желающий на сайте.