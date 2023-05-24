Red Dead Redemption 2 26.10.2018
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Фанаты Red Dead Redemption 2 создатели петицию и требуют выпустить сюжетное дополнения для игры

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Gutsz
Новости

Поклонники высокоценного вестерна Red Dead Redemption 2 не оставляют попыток заставить разработчиков из Rockstar Games вновь обратить внимание на свое детище. Геймеры объединились для создания новой петиции, в которой требуют от студии выпустить сюжетное дополнение для игры. Фанаты согласны на полностью платное расширение, под чем подписалось уже порядка 10 тысяч пользователей.

Red Dead Redemption 2 вышла еще в 2018 году в виде сюжетного приключения, а позднее вышел и полноценный многопользовательский режим. Студия Rockstar Games на момент выхода игры обещала грандиозную поддержку проекта и уровень расширений в духе GTA Online, однако затем про эти планы забыли. Разработчики так и не выпустили нативную версию Red Dead Redemption 2 для консолей нового поколения и фактически перестали обновлять сетевой режим. Для игры даже успели организовать похороны, однако несмотря на все это проект в последнее время показывал отличные продажи и рост активных игроков.

Поклонники Red Dead Redemption 2 приняли решения сделать еще одну попытку, обратить внимание Rockstar на реальную популярность игры в сообществе. Они не стали просить расширить сетевые возможности онлайн-режима или выпустить улучшенную версию игры для консолей, вместо этого они хотят видеть одиночное приключения в рамках DLC. Пользователей устроит любой масштаб расширения и даже если он будет платным, их главное требование - добавить в игру новое сюжетное приключение. Подписать петицию может любой желающий на сайте.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Абабков Денис

С одной стороны да, с другой она и так большая и второе дыхание у неё открывается как раз после финала, но что бы там продолжать это надо ремейк первой
Да и не будет никто этим занимается, они переиздание трилогии так и не довели до ума, куда там до DLC или ремейка первой

4
FatalleZ
однако несмотря на все это проект в последнее время показывал отличные продажи и рост активных игроков.

Если итак продается, зачем что-то делать? (с) Рокстар

4
Pravdarub

У первого рдр было крутое дополнение про зомби. Я вообще мечтаю что бы что то похожее было у гта. Всё таки хочется посмотреть на город в декорациях зомби апокалипсиса.

Только не предлагайте моды про зомби. Это всё таки не то.

3
БЫДЛoff

Обеими руками ЗА! Шедевральная игра! Одна из лучших в игровом десятилетии

2
Кей Овальд

Надо третью часть делать, качественно лучше, а они хотят, что бы разрабы на одном месте топтались, как сейчас принято...

0
-zotik-

Мне как консольщику хотя бы некстген версии хватило. С 60фпс.

-1
Zolq

тебе как соснольщику хватит и 24-х "кинематографичных" кадров, не зазнавайся.

1
Screamerus

Фанатики больные, мало игр что-ли?)

-6
Hitrus6

Хороших мало...

8
sevasT24 Hitrus6

А особенно мало игр от Rock Star ))))

3