Фанаты Red Dead Redemption 2 создатели петицию и требуют выпустить сюжетное дополнения для игры

Поклонники высокоценного вестерна Red Dead Redemption 2 не оставляют попыток заставить разработчиков из Rockstar Games вновь обратить внимание на свое детище. Геймеры объединились для создания новой петиции, в которой требуют от студии выпустить сюжетное дополнение для игры. Фанаты согласны на полностью платное расширение, под чем подписалось уже порядка 10 тысяч пользователей.
Red Dead Redemption 2 вышла еще в 2018 году в виде сюжетного приключения, а позднее вышел и полноценный многопользовательский режим. Студия Rockstar Games на момент выхода игры обещала грандиозную поддержку проекта и уровень расширений в духе GTA Online, однако затем про эти планы забыли. Разработчики так и не выпустили нативную версию Red Dead Redemption 2 для консолей нового поколения и фактически перестали обновлять сетевой режим. Для игры даже успели организовать похороны, однако несмотря на все это проект в последнее время показывал отличные продажи и рост активных игроков.
Поклонники Red Dead Redemption 2 приняли решения сделать еще одну попытку, обратить внимание Rockstar на реальную популярность игры в сообществе. Они не стали просить расширить сетевые возможности онлайн-режима или выпустить улучшенную версию игры для консолей, вместо этого они хотят видеть одиночное приключения в рамках DLC. Пользователей устроит любой масштаб расширения и даже если он будет платным, их главное требование - добавить в игру новое сюжетное приключение. Подписать петицию может любой желающий на сайте.
С одной стороны да, с другой она и так большая и второе дыхание у неё открывается как раз после финала, но что бы там продолжать это надо ремейк первой
Да и не будет никто этим занимается, они переиздание трилогии так и не довели до ума, куда там до DLC или ремейка первой
Если итак продается, зачем что-то делать? (с) Рокстар
У первого рдр было крутое дополнение про зомби. Я вообще мечтаю что бы что то похожее было у гта. Всё таки хочется посмотреть на город в декорациях зомби апокалипсиса.
Только не предлагайте моды про зомби. Это всё таки не то.
Обеими руками ЗА! Шедевральная игра! Одна из лучших в игровом десятилетии
Надо третью часть делать, качественно лучше, а они хотят, что бы разрабы на одном месте топтались, как сейчас принято...
Мне как консольщику хотя бы некстген версии хватило. С 60фпс.
тебе как соснольщику хватит и 24-х "кинематографичных" кадров, не зазнавайся.
Фанатики больные, мало игр что-ли?)
Хороших мало...
А особенно мало игр от Rock Star ))))