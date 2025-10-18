Фаталити на Диком Западе: моддер превратил драки в Red Dead Redemption 2 в самый настоящий Mortal Kombat

Фанаты Red Dead Redemption 2 не устают удивлять — энтузиаст под ником Blurbs создал модификацию, превращающую вестерн от Rockstar в настоящий файтинг в духе Mortal Kombat. Новинка не добавляет магию или фирменные приёмы бойцов, но полностью меняет боевую систему и камеру, делая поединки похожими на классические сражения один на один.

Игроки могут устраивать рукопашные дуэли с добиванием в стиле фаталити, а особенно забавно выглядят схватки с дикими животными, когда медведь или олень становятся «участниками арены». Мод пока не выложен в открытый доступ — его тестируют лишь избранные пользователи.

Тем временем в сообществе вновь обсуждают возможный ремастер Red Dead Redemption 2. Обновление страницы игры в Steam стало поводом для слухов о скором анонсе версии для PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2.