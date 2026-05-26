Глава Take-Two не согласился с критикой Red Dead Online и назвал режим "огромным успехом"

Генеральный директор Take-Two Штраус Зельник отверг мнение о том, что Red Dead Online стала упущенной возможностью для Rockstar. По его словам, онлайн-режим Red Dead Redemption 2 остаётся успешным проектом, несмотря на отсутствие крупных обновлений в последние годы.

Руководитель компании подчеркнул, что сама Red Dead Redemption 2 уже продалась тиражом свыше 85 миллионов копий, а потому говорить о каком-либо провале или нереализованном потенциале просто бессмысленно.

Зельник считает, что на восприятие Red Dead Online сильно влияет существование GTA Online, которая за годы превратилась в одну из самых прибыльных игровых сервисов в индустрии. По его словам, если бы в портфолио Take-Two не было Grand Theft Auto, то франшизу Red Dead обсуждали бы совершенно иначе.

Хотя Rockstar практически прекратила выпуск масштабного контента для Red Dead Online ещё после обновления Blood Money в 2021 году, режим всё ещё сохраняет большую аудиторию. Согласно утечкам, в игру еженедельно заходят около миллиона пользователей.

При этом фанаты продолжают критиковать Rockstar за слабую поддержку проекта. Игроки уже несколько лет просят выпустить полноценное обновление Red Dead Redemption 2 для PlayStation 5 и Xbox Series X|S с поддержкой 60 FPS, однако компания до сих пор этого не сделала.

На фоне успехов Red Dead Redemption 2 разговоры о Red Dead Redemption 3 возникают всё чаще. Бывший сценарист Rockstar Дэн Хаузер ранее намекал, что третья часть «вероятно появится», хотя никаких официальных анонсов пока нет.