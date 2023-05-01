Главный герой серии фильмов "Назад в будущее" случайно отправился в мир Red Dead Redemption 2 ©

Энтузиаст под ником "Рыжая Шевелюра", который ранее прославился несколько удачными объединениями голливудских звезд и популярных игровых франшиз, представил свою следующую работу. Его новый ролик посвящен скитаниям главного героя из фильмов "Назад в будущее" по Дикому Западу в Red Dead Redemption 2.

Автор ролика решил отправить Марти Макфлая в огромный мир Red Dead Redemption 2 и показать, как бы взаимодействовал известный герой фильмов с некоторыми персонажами игры. Во время своих новых приключений Марти успевает спасти путешественников от нападения грабителей и поучаствовать в странных экспериментах местного ученого — Марко Драгича, который пытается создать робота.

Новый ролик, как и прошлые работы энтузиаста, получился на удивление атмосферным. Напомним, ранее этот же пользователь отправил Александра Невского в Skyrim и показал выпуск новой передачи от Николая Дроздова, посвященный миру Atomic Heart.