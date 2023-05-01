Red Dead Redemption 2 26.10.2018
9 5 047 оценок

Главный герой серии фильмов "Назад в будущее" случайно отправился в мир Red Dead Redemption 2

©
Gutsz
Новости

Энтузиаст под ником "Рыжая Шевелюра", который ранее прославился несколько удачными объединениями голливудских звезд и популярных игровых франшиз, представил свою следующую работу. Его новый ролик посвящен скитаниям главного героя из фильмов "Назад в будущее" по Дикому Западу в Red Dead Redemption 2.

Автор ролика решил отправить Марти Макфлая в огромный мир Red Dead Redemption 2 и показать, как бы взаимодействовал известный герой фильмов с некоторыми персонажами игры. Во время своих новых приключений Марти успевает спасти путешественников от нападения грабителей и поучаствовать в странных экспериментах местного ученого — Марко Драгича, который пытается создать робота.

Новый ролик, как и прошлые работы энтузиаста, получился на удивление атмосферным. Напомним, ранее этот же пользователь отправил Александра Невского в Skyrim и показал выпуск новой передачи от Николая Дроздова, посвященный миру Atomic Heart.

-2
1
Последние посты по игре Red Dead Redemption 2
Марти Макфлай в Red Dead Redemption 2
Марти Макфлай в Red Dead Redemption 2
Red Dead Redemption 2 "HD - текстуры местности"
Red Dead Redemption 2 "HD - текстуры местности"
Пропали миссии во второй главе в рдр2
Пропали миссии во второй главе в рдр2
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Costollom

Фигня какая-то. Я лучше "Назад в будущее 3" посмотрю, где главный герой действительно отправился на Дикий Запад.

-1