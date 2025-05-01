Голос Артура Моргана из Red Dead Redemption 2 знает, что для игры нет патча на 60 FPS - но ничем не может помочь

На днях шутер Far Cry 4 от Ubisoft неожиданно получил патч для PlayStation 5, добавивший поддержку 60 кадров в секунду. Это событие сразу напомнило игрокам о множестве отличных игр, которые до сих пор не получили аналогичных улучшений. Одним из самых востребованных остаётся Red Dead Redemption 2 — поклонники просят патч на 60 FPS практически с момента выхода консолей нового поколения.

На фоне очередной волны обсуждений в соцсетях тему подхватил Роджер Кларк — актёр, озвучивший Артура Моргана. В свойственной ему манере он иронично написал:

Ребята, до меня наконец-то дошло, что патча на 60 FPS для RDR2 всё ещё нет. Некоторые из вас любезно напомнили мне, что нужно с этим что-то сделать. Простите за задержку! Уже работаю над этим. Будет готов завтра после обеда.

Шутка быстро стала вирусной, вызвав массу комментариев, включая реплику Неда Люка — актёра, подарившего голос Майклу из GTA 5. Тот саркастически добавил, что патч выйдет «одновременно с релизом GTA 6 — сегодня в полночь».

Однако если говорить всерьёз, Кларк отдельно подчеркнул, что он — всего лишь актёр. Он не работает в Rockstar и никак не влияет на решения студии. По его мнению, желание игроков давно и ясно выражено, и если бы разработчики хотели услышать этот призыв, они бы уже отреагировали.

С момента релиза прошло почти семь лет, и за это время Red Dead Redemption 2 так и не получила обновления, адаптирующего игру к возможностям нового поколения. Несмотря на огромный успех и статус одного из самых высоко оценённых проектов Rockstar, техническая поддержка осталась на уровне прошлого поколения. Учитывая сколько времени уже прошло, вряд ли что-то изменится, благо 60 кадров в секунде есть на ПК.