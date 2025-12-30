IGN призвал перестать сравнивать все новые игры с Red Dead Redemption 2: "Эти видео-сравнения вас обманывают"

Известное игровое издание IGN опубликовало видеоролик под названием "Видео-сравнения с Red Dead 2 обманывают вас", в котором резко критикует популярный тренд сравнивать новые игры с шедевром Rockstar Games Red Dead Redemption 2. По мнению авторов, такие сравнения вводят зрителей в заблуждение и вредят индустрии.

В видео ведущий разбирает, почему интернет переполнен роликами, где свежие релизы вроде Mafia: The Old Country или Assassin's Creed Shadows выглядят хуже семилетней RDR2. Ведущий признает, что RDR2 - классика и настоящий шедевр с невероятной симуляцией мира, но использовать ее как эталон для всех новых игр несправедливо. IGN выделяет четыре ключевых аргумента:

Сравнительные видео - это короткий, провокационный контент, сделанный ради просмотров, а не глубокий анализ. Они вырезают кадры выборочно, игнорируя контекст.

Сейчас технологический прогресс замедлился - чипы больше не удваивают мощность каждые два года из-за физических лимитов, поэтому создать что-то более впечатляющее сложно.

RDR2 создавали 1600 человек с бюджетом в сотни миллионов долларов. У остальных компаний нет таких бюджетов и ресурсов. Например Mafia: The Old Country от Hangar 13 (менее 300 сотрудников после сокращений) использует готовые инструменты Unreal Engine 5, чтобы приблизиться к уровню Rockstar при меньших затратах. "Вопрос не в том, почему старая игра лучше новой, а как Hangar 13 вообще удалось подобраться так близко?" - задается вопросом ведущий.

Гигантские бюджеты больше не окупаются. Индустрия переходит к маленьким играм с AAA-качеством - это прогресс эффективности, а не регресс.

В конце видео IGN автор подытоживает: это не деградация графики, а прогресс - просто не тот супер-фотореализм, о котором мечтают многие геймеры. IGN считают, что алгоритмы YouTube и ностальгия создают ложное впечатление, будто "раньше все было лучше". Из-за этого в сообществе появляется лишняя токсичность и ненужные споры.