IGN призвал перестать сравнивать все новые игры с Red Dead Redemption 2: "Эти видео-сравнения вас обманывают"

Известное игровое издание IGN опубликовало видеоролик под названием "Видео-сравнения с Red Dead 2 обманывают вас", в котором резко критикует популярный тренд сравнивать новые игры с шедевром Rockstar Games Red Dead Redemption 2. По мнению авторов, такие сравнения вводят зрителей в заблуждение и вредят индустрии.
В видео ведущий разбирает, почему интернет переполнен роликами, где свежие релизы вроде Mafia: The Old Country или Assassin's Creed Shadows выглядят хуже семилетней RDR2. Ведущий признает, что RDR2 - классика и настоящий шедевр с невероятной симуляцией мира, но использовать ее как эталон для всех новых игр несправедливо. IGN выделяет четыре ключевых аргумента:
- Сравнительные видео - это короткий, провокационный контент, сделанный ради просмотров, а не глубокий анализ. Они вырезают кадры выборочно, игнорируя контекст.
- Сейчас технологический прогресс замедлился - чипы больше не удваивают мощность каждые два года из-за физических лимитов, поэтому создать что-то более впечатляющее сложно.
- RDR2 создавали 1600 человек с бюджетом в сотни миллионов долларов. У остальных компаний нет таких бюджетов и ресурсов. Например Mafia: The Old Country от Hangar 13 (менее 300 сотрудников после сокращений) использует готовые инструменты Unreal Engine 5, чтобы приблизиться к уровню Rockstar при меньших затратах. "Вопрос не в том, почему старая игра лучше новой, а как Hangar 13 вообще удалось подобраться так близко?" - задается вопросом ведущий.
- Гигантские бюджеты больше не окупаются. Индустрия переходит к маленьким играм с AAA-качеством - это прогресс эффективности, а не регресс.
В конце видео IGN автор подытоживает: это не деградация графики, а прогресс - просто не тот супер-фотореализм, о котором мечтают многие геймеры. IGN считают, что алгоритмы YouTube и ностальгия создают ложное впечатление, будто "раньше все было лучше". Из-за этого в сообществе появляется лишняя токсичность и ненужные споры.
Жалкие оправдания.
Почему? Разница между 1600 и менее 300 разработчиков, я бы сказал колоссальная. Более того, сюда, в список не включены тестировщики.
Как раз справедливо. Если не сравнивать с эталоном и начинается деградация.
Ок. Возьмём сравнения со старыми играми не по графике, а по другим особенностями и механикам. Стрелы в обливионе, которые остаются в деревьях и на полу и их можно подобрать; заморозка в тёмном мессии, которой можно делать ловушки врагам на краю пропасти; и мн.др. Даже в первом дарк соулс были такие механики, которых уже во втором и третьем нет. Куда делось?
Во всех играх есть какие-то свои фишки. А внутри серий ненужные / незначительные элементы для оптимизации просто убирают.
Тут показателен момент с Far Cry 2: серию постоянно пинают, мол, в ФК2 такая крутая симуляция оружия, столько различных анимаций и т.п., только почему-то тактично умалчивают, что сама игра унылая донельзя. А те ресурсы, что разработчики угрохали бы на мелкие детали идут на что-то более значимое. Та же РДР2 имеет сотни мелких деталей, но кому они интересны для прохождения игры? Сужающиеся на свету зрачки - это круто, но добавлять такое в игру могут себе позволить только те разработчики, у которых десятки/сотни людей сделали свою часть работы и сидят без дела, думают, чего бы ещё такого добавить, чтобы потом в видосах этим щеголяли.
Причем тут сравнительные видео, я сам все вижу и без видео
возможно речь о каналах, которые специально подбирают конкретные видео в пользу конкретных проектов. Например сравнительное видео с уничтожением лодок и их физикой при потопе в серии фар край, где в во всех частях норм, но в 6 фар крае автор показал, что физика деградировала на столько, что лодки не топятся, но при этом специально подобрал именно ту лодку, которая не топится, когда все остальные в шестерке прекрасно тонут в воде при разрушении :)
Да как то пох, но, почему не сравнивать и почему обманывают. Нет. Игра до 20года епет большинство игр до 26года на ддр3 памяти
Ещё как окупаются, если подходить к производству игр с умом. Взгляните хотя бы на Вархорс и их KCD2 - там даже без гигантских бюджетов успех налицо. Да и создавала игру студия из куда меньшего состава людей, чем делали RDR2. В общем, всё это глупые оправдания.
ангар 13 удалось подобраться к RDR 2 ?