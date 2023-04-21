Игрок нашел альтернативную концовку в культовой миссии о Ленни из Red Dead Redemption 2 ©

В знаменитой миссии Ленни из Red Dead Redemption 2 оказывается есть альтернативная концовка, о которой некоторые игроки узнали только сейчас.

В игре Red Dead Redemption 2 от Rockstar Games Ленни Саммерс является одним из любимых персонажей. В главе Horseshoe Overlook Ленни и Михей отправляются на разведку. Но когда начинается настоящая заваруха, Михея арестовывают и приговаривают к повешению. Ленни удается скрыться от стражей порядка, и, прибыв в лагерь Ван дер Линде, он объясняет своим товарищам, что произошло. Он очень нервничает, поэтому главарь банды Датч поручает Артуру Моргану отвести Ленни в близлежащий салун "Смитфилдс", чтобы тот выпил немного спиртного в надежде успокоить его нервы.

И вот Артур и Ленни напиваются в стельку, и этот момент становится одним из самых веселых в видеоиграх за последние годы. А поскольку салун находится на Диком Западе, то вскоре начинается пьяная разборка, в результате которой Артура и Ленни начинают преследовать законники.

Впрочем, что бы ни случилось, Ленни все равно попадает в руки закона. При этом у в Артура есть несколько вариантов. В большинстве случаев Артура все-таки ловят, и в этом случае начинается сцена с похмельным пробуждением парочки в камере. Другой вариант - Артур пытается сбежать, бросив Ленни. В любом случае, и Артур, и Ленни позже вернутся к своей группе, только немного похудевшими.

Но в альтернативном варианте сцена выглядит так: при попытке бегства Артур натыкается на столб, после чего его вырубает без сознания, а сам он просыпается в тюремной камере вместе с Ленни. В итоге все происходит точно так же, как и при непосредственной поимке, но столкновение со столбом добавляет еще больше комичности в этот незабываемый эпизод.