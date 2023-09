Игрок Red Dead Online создал в игре персонажа поразительно похожего на Арнольда Шварценеггера ©

Пользователь Reddit под ником dennymcclane активно публикует в своём профиле посты, в которых демонстрируется его персонаж, созданный во внутриигровом редакторе Red Dead Online и поразительно похожий на голливудскую звезду и семикратного обладателя титула "Мистер Олимпия" - Арнольда Щварценеггера.



В самой популярной публикации игрока изображен герой Арнольда - Красивый Незнакомец из его самого первого фильма "Кактус Джек" - комедийного вестерна 1979 года, который как нельзя кстати подходит под сеттинг игры.

Также на его странице можно найти не менее впечатляющую работу по фантастическому боевику "Хищник" 1987 года, в котором Арни сыграл тёзку главаря банды Ван дер Линде - Алана "Датча" Шеффера, сражающегося с инопланетным существом в джунглях Центральной Америки.

А вот как выглядит знаменитый киммериец Конан, сыгранный Звездой в двух фильмах "Конан-Варвар" 1982 и "Конан -Разрушитель" 1984 года соответственно.

Помимо изображения героев из фильмов, автор демонстрирует как мог бы выглядеть железный Арни, будучи жителем Американского Фронтира времен Дикого Запада.

Пользователи Reddit хвалят игрока за проделанную работу и зачастую оставляют комментарии с знаменитыми фразами актёра: "I'll Be Back", "I Need Your Clothes, Your Boots And Your Motocycle" и "Get To The CHOPPA!". Которые стали визитной карточкой звезды боевиков 80-х. А как вам кажется, похож ли персонаж игры на Арнольда Шварценеггера?