Пока Rockstar Games готовится к выходу Grand Theft Auto VI, поклонники студии уже обсуждают её следующий крупный проект. В опросе на форуме ResetEra пользователям предложили выбрать, в каком игровом мире они хотели бы побывать после новой GTA. Убедительную победу одержала Red Dead Redemption 3: за возвращение на Дикий Запад проголосовало больше трёх четвертей участников.

Такой результат неудивителен. Red Dead Redemption 2, вышедшая в 2018 году, до сих пор считается одной из главных работ Rockstar и остаётся чрезвычайно популярной. История Артура Моргана, масштабный открытый мир и внимание к деталям сделали игру одним из самых заметных проектов поколения. Неудивительно, что многие хотят снова отправиться на Дикий Запад, хотя официального анонса третьей части пока нет.

Остальные участники опроса чаще склонялись к GTA 7. Их аргумент довольно простой: автомобили, самолёты и скоростные погони для них интереснее скачек на лошадях. Однако обсуждение на ResetEra оказалось гораздо шире простого противостояния двух главных франшиз Rockstar.

В комментариях немало пользователей признались, что хотели бы увидеть от студии совершенно новую серию. Среди предложений встречаются научно-фантастическое приключение с космическими путешествиями и масштабная фэнтезийная игра, объединяющая свободу открытого мира GTA с магией, рыцарями и фантастическими существами. По мнению части аудитории, Rockstar давно пора выйти за пределы привычных криминальных историй и вестернов.

Другие игроки предпочли бы возвращение уже существующих, но надолго забытых серий. В обсуждениях упоминаются Bully 2, Midnight Club и продолжение L.A. Noire. Нашлись и те, кто вспомнил Rockstar Games Presents Table Tennis — необычный спортивный проект студии, вышедший ещё в 2006 году.

Впрочем, часть поклонников считает, что прежде чем браться за очередную масштабную игру, Rockstar стоит привести в порядок уже выпущенные проекты. В частности, пользователи требуют обновить GTA 4 для современных платформ, вернуть в продажу оригинальные старые части серии и выпустить патч для Red Dead Redemption 2, который позволил бы играть на нынешних консолях с частотой 60 кадров в секунду.

Опрос не отражает планы самой Rockstar, но хорошо показывает настроение части сообщества. Red Dead Redemption 3 остаётся самым желанным вариантом, однако многие поклонники хотят не просто очередного продолжения знакомой серии, а более разнообразного будущего для студии. После GTA 6 у Rockstar будет немало возможностей удивить аудиторию — вопрос лишь в том, захочет ли она снова использовать проверенную формулу или рискнёт создать что-то совершенно новое.