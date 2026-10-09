Инсайдер: Rockstar планирует выпустить RDR2 на Nintendo Switch 2, но проект временно заморожен

Культовый вестерн Red Dead Redemption 2 от студии Rockstar Games имеет крайне высокие шансы выйти на консоли Nintendo Switch 2. Однако на текущий момент разработка амбициозного порта временно приостановлена. Об этом сообщил известный инсайдер Nash Weedle, специализирующийся на утечках из экосистемы Nintendo.

По данным информатора, вероятность релиза RDR2 на новой портативной платформе оценивается в 90% (9 из 10). Задержка в производстве носит стратегический характер: сейчас все ключевые ресурсы Rockstar и издательства Take-Two Interactive брошены на финальные этапы разработки, релиз и последующую пострелизную поддержку долгожданной Grand Theft Auto 6.

Как отметили специалисты, с технической точки зрения эта идея выглядит вполне реальной, в отличие от случая с оригинальной Nintendo Switch. Red Dead Redemption 2 успешно работала на PS4 и Xbox One, в то время как Switch 2 обладает более высокими характеристиками, чем консоли прошлого поколения (хоть и остается ниже уровня PS5 и Xbox Series X|S), что делает запуск игры на ней технически возможным.

Выход на платформе Nintendo имеет для Take-Two стратегическое значение. Продажи Red Dead Redemption 2 уже вплотную приблизились к исторической отметке в 100 миллионов копий, что делает ее одной из самых продаваемых игр в истории индустрии. Расширение экосистемы за счет портативной консоли Nintendo позволит проекту гарантированно преодолеть этот рубеж и войти в ультраредкий клуб игровых блокбастеров.

Аналитики предполагают, что к замороженному порту разработчики вернутся после стабилизации запуска GTA 6, а сам релиз RDR2 на Switch 2 может состояться в районе 2027–2028 годов.