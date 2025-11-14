Инсайдер: Rockstar все еще работает над улучшенной версией Red Dead Redemption 2

По словам авторитетного инсайдера NateTheHate, недавний анонс обновленной версии оригинальной Red Dead Redemption для консолей текущего поколения не отменяет планов Rockstar по выпуску улучшенного издания Red Dead Redemption 2.

После того как Rockstar объявила, что оригинальная Red Dead Redemption выйдет на актуальные консоли в качестве бесплатного обновления и появится на мобильных устройствах через Netflix, некоторые фанаты решили, что мечты о доработанной версии RDR2 рухнули. Однако инсайдер NateTheHate быстро пресек эти спекуляции, заверив, что студия по-прежнему работает над улучшенным изданием второй части.

Отвечая на критику в сервисе X, информатор заявил, что новые анонсы Rockstar «не отрицают» ранее озвученных планов по RDR2. Более того, он сообщил о возможном окне релиза — улучшенная версия может выйти спустя несколько месяцев после дебюта консоли Nintendo Switch 2.

Впрочем, это весьма ориентировочный срок, поскольку задержка с выходом GTA 6 и склонность Rockstar к гибкому планированию еще могут многое изменить.

Это не отменяет того, что RDR2 [улучшенная версия] выйдет. — NateTheHate2 (@NateTheHate2) 13 ноября 2025

Для игроков это означает одно: хотя Rockstar хранит молчание, улучшенная версия Red Dead Redemption 2 все еще в разработке — и возвращению Артура Моргана просто нужно еще немного подождать.

Напомним, что Red Dead Redemption 2, выпущенная в 2018 году, получила всеобщее признание за свой глубокий сюжет, проработанный открытый мир и внимание к деталям. Игра до сих пор считается визуальным эталоном, и выход ее улучшенной версии для консолей нового поколения с поддержкой более высокого разрешения и частоты кадров станет значимым событием для сообщества.