ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.4 14 668 оценок

Исполнитель роли Артура Моргана считает, что Rockstar будут безумцами, если не сделают Red Dead Redemption 3

2BLaraSex 2BLaraSex

Роджер Кларк, актер, подаривший голос и образ легендарному Артуру Моргану, недавно появился в шоу "What’s My Line?" на канале Fall Damage. В ходе беседы Кларк рассказал, что поклонники постоянно спрашивают его о возможности выхода Red Dead Redemption 3. Обычно он отшучивается, обещая игру "завтра после обеда".

Однако, переходя к серьезному тону, актер признается, что на самом деле не имеет "ни малейшего понятия" о сроках выхода возможного сиквела. Тем не менее, он уверен: Rockstar были бы "безумцами, не сделав еще одну часть".

Кларк считает, что третья игра в серии рано или поздно появится, но фанатам придется запастись терпением - по его ощущениям, ждать предстоит "очень долго". Наблюдая за тем, как долго Rockstar разрабатывает GTA 6, а также учитывая, что Red Dead Redemption 2 до сих пор не получила нормального улучшения для консолей нового поколения, в этих словах нет ничего удивительного.

Говоря о возможной концепции RDR 3, актер предложил интересный подход: вместо прямого продолжения сделать совершенно новую историю, ограничившись камео знакомых персонажей. При этом Кларк не исключает и полноценное возвращение своего героя. Если Rockstar решит отправить игроков еще дальше в прошлое, во времена молодости Артура Моргана, актер с радостью согласится вновь исполнить эту роль.

Индустрия
24
18
Комментарии:  18
Ваш комментарий
WAR1OCKS

к 50 году жди

5
Кей Овальд

Валв будут безумцами, если не сделают Халф-лайф 3.

5
Дворф

они и не выпустят там в управлении сидят жадные козлики которые на полном серьёзе ждали что игра в жанре вестерн будет им миллиарды приносить...

4
North235
Говоря о возможной концепции RDR 3, актер предложил интересный подход: вместо прямого продолжения сделать совершенно новую историю, ограничившись камео знакомых персонажей.

Почему бы не показать в новой части искупление Датча? Его историю, после финала RDR2. Думаю, это был бы неплохой ход. А учитывая, что в обоих частях главные герои трагически умирают, это хорошо ложится в историю Датча - мужик тоже умер, но нам это показали только с позиции Джона.

3
JohnyKitamao

приквел приквела? или продолжение за сына Джона?

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ