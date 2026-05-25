Исполнитель роли Артура Моргана считает, что Rockstar будут безумцами, если не сделают Red Dead Redemption 3

Роджер Кларк, актер, подаривший голос и образ легендарному Артуру Моргану, недавно появился в шоу "What’s My Line?" на канале Fall Damage. В ходе беседы Кларк рассказал, что поклонники постоянно спрашивают его о возможности выхода Red Dead Redemption 3. Обычно он отшучивается, обещая игру "завтра после обеда".

Однако, переходя к серьезному тону, актер признается, что на самом деле не имеет "ни малейшего понятия" о сроках выхода возможного сиквела. Тем не менее, он уверен: Rockstar были бы "безумцами, не сделав еще одну часть".

Кларк считает, что третья игра в серии рано или поздно появится, но фанатам придется запастись терпением - по его ощущениям, ждать предстоит "очень долго". Наблюдая за тем, как долго Rockstar разрабатывает GTA 6, а также учитывая, что Red Dead Redemption 2 до сих пор не получила нормального улучшения для консолей нового поколения, в этих словах нет ничего удивительного.

Говоря о возможной концепции RDR 3, актер предложил интересный подход: вместо прямого продолжения сделать совершенно новую историю, ограничившись камео знакомых персонажей. При этом Кларк не исключает и полноценное возвращение своего героя. Если Rockstar решит отправить игроков еще дальше в прошлое, во времена молодости Артура Моргана, актер с радостью согласится вновь исполнить эту роль.