Исполнитель роли Артура Моргана записал видео с извинением для девушки, чей парень случайно удалил ее сохранение в RDR2

Неизвестный геймер обратился к Роджеру Кларку, актеру, подарившему лицо и голос Артуру Моргану в Red Dead Redemption 2, на платформе Cameo. Мужчина признался, что по ошибке стер файл сохранения своей невесты, которая прошла где-то две трети игры, принимая исключительно этичные решения и будучи полностью погруженной в историю.
Я случайно удалил сохранение своей невесты в Red Dead Redemption II. Ей было очень весело, она принимала все этические решения и прошла где-то две трети игры. Не могли бы вы сказать несколько слов поддержки по поводу этой ужасной потери и дать ей понять, как мне жаль? - написал геймер в заявке.
Роджер Кларк настолько проникся историей, что назвал этот запрос одним из лучших, что он получал. Актер опубликовал запрос в соцсети X, сопроводив его словами:
Я правда поражен той поддержкой, которую вы оказываете мне на Cameo. Я получаю удовольствие от всех заявок, но ради таких моментов, как этот, я и живу. Давайте отправим этой бедняжке позитивные мысли. По крайней мере, ее мужчина осознает, что натворил.
Конечно, никакие слова уже не вернут потраченные часы и принятые этические решения. Однако, возможно, именно извинения в исполнении самого Артура Моргана смогут немного смягчить удар - особенно если Кларк добавил к посланию немного фирменного обаяния своего персонажа.
метакуколдизм
Когда уже начнут подобные посты удалять
Какой же парень ленивый. Нет, чтобы самому решать собственную проблему.
Случайно ли? Вот в чем вопрос
А ты прошаренная😉
Прошаренный(т9 бесячий)
Нет никаких оправданий такому поступку. Игра и так очень длинная, и думаю вряд ли ей захочется проходить ее с самого начала
Сохранения скачать, не?
Со всеми решениями сделанными по ходу игры да?
Да, можно найти идентичные
что за бред? это новость? копипастеры, вы там свой источник досуха высосали, уже звенят?
Как можно случайно удалить сохранени?)
Возможно перезаписал своё сохранение на её.
Не, ну парень зашел с козыр
Вот у зуммеров проблемы, я в эту парашу даже играть не стал, после второй миссии.
Нечего не потеряли.