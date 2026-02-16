Исполнитель роли Артура Моргана записал видео с извинением для девушки, чей парень случайно удалил ее сохранение в RDR2

Неизвестный геймер обратился к Роджеру Кларку, актеру, подарившему лицо и голос Артуру Моргану в Red Dead Redemption 2, на платформе Cameo. Мужчина признался, что по ошибке стер файл сохранения своей невесты, которая прошла где-то две трети игры, принимая исключительно этичные решения и будучи полностью погруженной в историю.

Я случайно удалил сохранение своей невесты в Red Dead Redemption II. Ей было очень весело, она принимала все этические решения и прошла где-то две трети игры. Не могли бы вы сказать несколько слов поддержки по поводу этой ужасной потери и дать ей понять, как мне жаль? - написал геймер в заявке.

Роджер Кларк настолько проникся историей, что назвал этот запрос одним из лучших, что он получал. Актер опубликовал запрос в соцсети X, сопроводив его словами:

Я правда поражен той поддержкой, которую вы оказываете мне на Cameo. Я получаю удовольствие от всех заявок, но ради таких моментов, как этот, я и живу. Давайте отправим этой бедняжке позитивные мысли. По крайней мере, ее мужчина осознает, что натворил.

Конечно, никакие слова уже не вернут потраченные часы и принятые этические решения. Однако, возможно, именно извинения в исполнении самого Артура Моргана смогут немного смягчить удар - особенно если Кларк добавил к посланию немного фирменного обаяния своего персонажа.