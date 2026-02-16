ЧАТ ИГРЫ
Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.4 14 376 оценок

Исполнитель роли Артура Моргана записал видео с извинением для девушки, чей парень случайно удалил ее сохранение в RDR2

2BLaraSex 2BLaraSex

Неизвестный геймер обратился к Роджеру Кларку, актеру, подарившему лицо и голос Артуру Моргану в Red Dead Redemption 2, на платформе Cameo. Мужчина признался, что по ошибке стер файл сохранения своей невесты, которая прошла где-то две трети игры, принимая исключительно этичные решения и будучи полностью погруженной в историю.

Я случайно удалил сохранение своей невесты в Red Dead Redemption II. Ей было очень весело, она принимала все этические решения и прошла где-то две трети игры. Не могли бы вы сказать несколько слов поддержки по поводу этой ужасной потери и дать ей понять, как мне жаль? - написал геймер в заявке.

Роджер Кларк настолько проникся историей, что назвал этот запрос одним из лучших, что он получал. Актер опубликовал запрос в соцсети X, сопроводив его словами:

Я правда поражен той поддержкой, которую вы оказываете мне на Cameo. Я получаю удовольствие от всех заявок, но ради таких моментов, как этот, я и живу. Давайте отправим этой бедняжке позитивные мысли. По крайней мере, ее мужчина осознает, что натворил.

Конечно, никакие слова уже не вернут потраченные часы и принятые этические решения. Однако, возможно, именно извинения в исполнении самого Артура Моргана смогут немного смягчить удар - особенно если Кларк добавил к посланию немного фирменного обаяния своего персонажа.

28
15
Комментарии:  15
Ваш комментарий
r0b0tf00t

метакуколдизм

11
Carissa7517

Когда уже начнут подобные посты удалять

8
Otavek

Какой же парень ленивый. Нет, чтобы самому решать собственную проблему.

7
Gogigugi

Случайно ли? Вот в чем вопрос

4
Неизвестный примарх

А ты прошаренная😉

1
Неизвестный примарх Неизвестный примарх

Прошаренный(т9 бесячий)

Константин335

Нет никаких оправданий такому поступку. Игра и так очень длинная, и думаю вряд ли ей захочется проходить ее с самого начала

4
Carissa7517

Сохранения скачать, не?

3
Константин335 Carissa7517

Со всеми решениями сделанными по ходу игры да?

2
Carissa7517 Константин335

Да, можно найти идентичные

1
f a PG

что за бред? это новость? копипастеры, вы там свой источник досуха высосали, уже звенят?

3
zSpartacuSz

Как можно случайно удалить сохранени?)

Неизвестный примарх

Возможно перезаписал своё сохранение на её.

4
Неизвестный примарх

Не, ну парень зашел с козыр

vim62

Вот у зуммеров проблемы, я в эту парашу даже играть не стал, после второй миссии.

Нечего не потеряли.