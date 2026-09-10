Исполнитель роли Артура в Red Dead Redemption 2 так убедительно сыграл болезнь героя, потому что сам регулярно болел

Замученное лицо главного героя из-за болезни и других жизненных испытаний навсегда останется в воспоминаниях фанатов Red Dead Redemption 2. Как оказалось, у столь запоминающегося образа протагониста есть забавное объяснение. Исполнитель главной роли раскрыл несколько интересных деталей с момента производства игры и раскрыл свой главный секрет убедительной игры больного человека.

Осторожно, далее в тексте присутствуют серьезные спойлеры к сюжету Red Dead Redemption 2 (вдруг, вы еще не проходили):

Актер Роджер Кларк, озвучивший Артура Моргана и исполнивший его роль на сессиях захвата движений, в интервью журналисту Кейду Ондеру раскрыл секрет пугающей реалистичности болезни своего персонажа. По сюжету вестерна у героя диагностируют туберкулез, после чего его состояние неумолимо ухудшается, а реплики сопровождаются хрипами и тяжелыми приступами сухого кашля.

По словам Кларка, процесс записи озвучки и захвата движений для проекта Rockstar Games длился около пяти лет. За столь долгий производственный цикл актер неизбежно сталкивался с сезонными простудами. Однако вместо того чтобы отменять рабочие смены, артист пользовался своим болезненным состоянием для придания голосу максимальной достоверности:

За пять лет работы набралось немало простуд, поэтому материал, который мы записали, получился чертовски аутентичным. Бывало, я говорил звукорежиссерам: "Слушайте, я простудился, запускайте меня в кабинку", а они отвечали: "Отлично, как раз пригодится немного настоящей мокроты".

— признался актер.

Кларк также отметил, что команда бережно относилась к его голосовым связкам. Наиболее надрывные сцены с удушающим кашлем всегда переносили на самый конец съемочного дня, чтобы актер не сорвал голос перед обычными диалогами.

В конечном итоге такой метод работы позволил добиться редкого уровня правдоподобия, сделав трагическую линию Артура Моргана одной из самых запоминающихся в истории сюжетных видеоигр.